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心健康“溶·会贯通”全国巡讲落地迁西县

2019年08月08日09:41 来源：人民网-人民健康网

7月13日，心健康“溶·会贯通”全国巡讲项目在河北省唐山市迁西县正式启动。

本次培训会的宗旨就是推动《ST段抬高型急性心肌梗死院前溶栓治疗中国专家共识》等在迁西县落地，从而规范溶栓治疗流程，缩短院前急救时间、让患者在最短的时间内得到救治，提高县域急性心肌梗死的救治能力。

迁西县人民医院院长高春香指出，本次参加培训人员不仅要提高自身的业务水平，还要作为师资，将所学内容带回所在单位，进行第二轮培训，使相关医务人员真正掌握《ST段抬高型急性心肌梗死院前溶栓治疗中国专家共识》等知识，进而提高急性心肌梗死的救治水平，造福县内百姓。

（授牌仪式）

会中，兴城镇卫生院、东荒峪中心卫生院、三屯营中心卫生院、洒河桥镇中心卫生院4家卫生院被授予“迁西县急性心梗救治项目基层区域救治网络合作单位”。

会上，多名专家进行了精彩的主题分享，200余名医务工作者参与了本次活动并学习。

(责编：徐玥晨(实习生)、李栋)


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