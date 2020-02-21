抗击疫情“心健康-溶会贯通”河南专场线上会议举行

2月19日，主题为“抗击疫情‘心健康公益行动’‘溶·会贯通’在行动”河南专场线上会议通过网络直播的形式举行。

阜外华中心血管病医院副院长高传玉、平顶山第二人民医院心内三科主任张领、许昌市中心医院李建涛、长葛市人民医院张小杰等心血管领域专家，针对“新型冠状病毒疫情下的STEMI 患者救治原则”、“急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药原则”等主题做讲解，以期尽快开通梗死相关血管，提高基层医疗救治能力，同时保护心血管医师避免感染。

溶·会贯通”直播巡讲会画面截图

高传玉担任本次会议主持时指出，在疫情流行期间，救治心肌梗死患者要把鉴别诊断流程做得更好，希望广大医护人员能够认真学习相关指南，加强防范，做好隔离、防护工作，阻止感染源的扩散。对于网友提问“心电图ST段抬高也下降到正常了，是不是需要溶栓”，他表示，如果明确没有禁忌症，依然需要溶栓治疗。

张领以“新型冠状病毒感染防控形势下急性心肌梗死诊治的流程和路径中国专家建议”为主题做分享。他指出，急性心肌梗死往往发病急，致死率高，救治的黄金窗口比较窄。当新冠病毒遇上急性心肌梗死，要注意五个救治原则：一是就近诊治、二是安全防护、三是溶栓优先、四是定点转运、五是远程会会诊。需要注意的是不同患者溶栓治疗的适应症和禁忌症。对于疑似新冠肺炎感染的非ST段抬高的心肌梗死病人，应该立即启用防疫通道，医护人员要做好防护流程，对病人要就地隔离，药物治疗，同时，进行核酸标本检测。对于确诊新冠肺炎感染的STEMI患者，应该在专用的隔离病房进行治疗，而且要启动多学科团队协作的诊治流程，兼顾呼吸和心血管疾病。

李建涛在会上讲解了“急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药原则”。他认为，首先STEMI治疗成功与否决定于救治时间的早晚，也决定于整体治疗的时间。其次，急性心肌梗死早期肝素化与溶栓是至关重要的。溶栓结合PCI是符合我国大部分地市的STEMI救治方法。同时，溶栓治疗要用特异性的纤溶酶原激活剂，比如普佑克、瑞替辅酶等等。此外，STEMI治疗中还要注意避免短板效应，特别要重视抗拴治疗、综合治疗。

张小杰在会上讲到，新冠肺炎疫情发生以来，有很多医护人员也被感染，作为医护人员，一定要做好防护，保护好自己，才能救治更多的患者。随后，张小杰分享了一例在疫情防控下的典型急性心肌梗死患者救治案例，提出在救治过程中应优先排查是否有新冠肺炎高发区旅行史及可疑人员接触史，还应考虑冠脉痉挛引起的心肌梗死，救治过程应根据患者病情进展适当调整救治策略，兼顾其他发病因素可能性。

据了解，“溶·会贯通”项目是胸痛专业委员会从2018年就启动的针对基层医生和院前医生的溶栓治疗培训项目，经过一年半深入基层的培训，已覆盖全国62个地级市，超过3000家医院参与培训，8000余名医生接受培训。

为积极响应国家防控方案，由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起的“心健康公益行动”在2020年计划以网络在线的形式“走进”全国各地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、救治科普知识，提升基层心血管疾病诊疗水平，将公益之薪火传至基层，惠及基层亿万患者。