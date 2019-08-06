热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

专家提醒：高温天气要注意防范心脑血管疾病

肖艳

2019年08月06日08:52 来源：新华网

近期全国大部分地区进入高温天气，疾病防控专家提醒，酷暑天气容易导致心脑血管疾病发生，要注意防范。

贵州省疾病预防控制中心专家指出，高温天气下，人体心率加快，排汗量增加，血管扩张，血流量增加，导致心脏负荷过重；出汗多时，若不注意补水，血液稠度增高，血液在血管内易形成血栓。心脏负荷过重和血液稠度增高则容易导致缺血或心脑血管堵塞，甚至引发心绞痛、心肌梗死或脑卒中。

专家建议，防控心脑血管疾病，要保持良好作息习惯，忌烟限酒，保持情绪稳定，适度锻炼。患有高血压、冠心病等慢性疾病的患者，特别是老年患者应特别注意，定期体检，在医生指导下调整用药，控制好血压和血脂,切不可擅自停药。

高温天饮水量要充足，可多食用富含镁、钾的食物，如芹菜、黄瓜、绿豆及香蕉等，既能保护心血管，也可促进钠的排泄，有利于保持血压稳定；注意饮食卫生，少吃大排档、冷饮，以免发生腹泻，诱发心脏不适。

专家同时建议，有心脑血管疾病史的人晨练不宜过早，强度要适量，时间不宜过长，少去温度高、湿度大、人口稠密的地方。

此外，一旦出现头晕、头痛、胸口痛等症状时一定要及时就医；外出时，心脑血管疾病患者应随身携带硝酸甘油等急救药物。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn