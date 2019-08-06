专家提醒：高温天气要注意防范心脑血管疾病

近期全国大部分地区进入高温天气，疾病防控专家提醒，酷暑天气容易导致心脑血管疾病发生，要注意防范。

贵州省疾病预防控制中心专家指出，高温天气下，人体心率加快，排汗量增加，血管扩张，血流量增加，导致心脏负荷过重；出汗多时，若不注意补水，血液稠度增高，血液在血管内易形成血栓。心脏负荷过重和血液稠度增高则容易导致缺血或心脑血管堵塞，甚至引发心绞痛、心肌梗死或脑卒中。

专家建议，防控心脑血管疾病，要保持良好作息习惯，忌烟限酒，保持情绪稳定，适度锻炼。患有高血压、冠心病等慢性疾病的患者，特别是老年患者应特别注意，定期体检，在医生指导下调整用药，控制好血压和血脂,切不可擅自停药。

高温天饮水量要充足，可多食用富含镁、钾的食物，如芹菜、黄瓜、绿豆及香蕉等，既能保护心血管，也可促进钠的排泄，有利于保持血压稳定；注意饮食卫生，少吃大排档、冷饮，以免发生腹泻，诱发心脏不适。

专家同时建议，有心脑血管疾病史的人晨练不宜过早，强度要适量，时间不宜过长，少去温度高、湿度大、人口稠密的地方。

此外，一旦出现头晕、头痛、胸口痛等症状时一定要及时就医；外出时，心脑血管疾病患者应随身携带硝酸甘油等急救药物。