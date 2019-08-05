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伏天多喝除湿粥

2019年08月05日09:18 来源：健康报网

伏天，天暑下迫，地湿上蒸，气温高、气压低、湿度大、空气流动小，这种特殊的气候，使人感到极不舒服，常会出现头昏头重、四肢乏力、食欲减少、胃口不开等湿邪困脾的表现。因此，伏天在清解暑热的同时，还须化湿祛湿，尤宜食用各种除湿粥品。

扁豆粥 白扁豆60克，粳米100克，先将白扁豆煮至五成熟，加入粳米，煮得米熟豆烂即成，有解暑利湿、健脾养胃功效。

薏苡仁粥 薏苡仁50克，粳米100克，将薏苡仁和粳米同置入锅内，煮至米熟薏苡仁开花熟烂即可，食用时加食盐或白糖等调味品，有健脾和胃、利湿消肿功效。

赤小豆粥 赤小豆50克，粳米150克，同放锅内煮粥，有健脾祛湿、利水消肿功效。

冬瓜粥 新鲜连皮冬瓜80克，粳米100克，先将冬瓜洗净、切成小块，与粳米同煮制粥，有清热利湿功效。

木瓜粥 鲜木瓜1个，粳米100克，鲜木瓜剖切四半，加水煮汁，去渣，再入粳米和水，煮成粥食，加入砂糖调味，有和胃化湿、舒经活络功效。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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