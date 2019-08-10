能调味又治病 花椒、胡椒、辣椒知多少？

不少人家厨房的调味瓶中都有花椒、胡椒，辣椒更是好多无辣不欢的人炒菜的必备品。花椒、胡椒、辣椒三椒家家厨房里都常见，用于养生食疗你知道多少？来，广东省中医院主任医师告诉你。

三椒的药用价值有异有同。清人王士雄在其《随息居饮食谱·调和类》中阐明:“花椒,辛温。调中下气,除湿杀虫。止痛行癖，解鱼腥毒。胡椒,辛热。温中除湿,化冷积,止冷痛,去寒痰,已寒泻,杀一切鱼肉鳖覃阴冷食毒。……辣茄(即辣椒)，辛苦热。温中燥湿,御风寒,杀腥消食,开血闭,快大肠”。

那么，花椒、胡椒、辣椒三椒现在用于养生有哪些实用方？广东省中医院主任医师胡世云为你推荐。

川人钟情——花椒

许多四川火锅店汤底中都少不了放花椒调味，吃起来又麻香又有些辣，让人大快朵颐。

花椒属芸香科植物，其果皮，香气浓郁，具有定麻味、增香辛和除腥减膻的作用，位列调料“十三香”之首，素有“调味之王”的美誉。同时花椒也是一味中药。其药性辛热，归脾、胃、肾经，具有芳香健脾、温中散寒、除湿止痛、杀虫解毒、止痒等功效。

食疗方：

1. 胃寒腹痛——花椒豆蔻煎 将花椒3g，生姜10g，白蔻仁3g，用沸水150ml泡开大约5-10分钟，温服效果最好。沥干水后仍温暖的药渣可不要马上丢弃哦，在等待杯中水温下降的同时，把药渣包起来热敷神阙、中脘两穴位，可散寒止痛。

2.断奶回乳——花椒红糖水

取花椒6克，加水400毫升，浸泡后煎水煮浓缩成200毫升，再加红糖30-60克，于断乳当天趁热一次饮下，每日1次，约1-3天可回乳。

潮汕人至爱——胡椒

新鲜的胡椒浆果呈黄红色,干后变黑,俗称“黑胡椒”，如果再加上一道工序，除去果皮,便成为精制的“白胡椒”了。潮州菜中的猪肚煲鸡，胡椒是一定少不了的调味品。

在药用上，《本草纲目》曰“辛,大温,无毒。主治:下气温中祛痰,除脏腑中风冷。”

食疗方：

1.小儿虚寒腹泻——胡椒砂姜肚

胡椒 30g，砂仁 10g，生姜 15g，大枣 5 枚，猪肚 1 个，食盐适量。将猪肚洗净，大枣去核，胡椒、砂仁研为细末，生姜洗净细切，诸药共纳入猪肚中，加水适量，文火炖熟服食，3 日 1 剂，5 剂为 1 疗程。连续 2～3 个疗程。可温中健脾，适用于脾胃虚寒所致之胃脘疼痛，呕吐，腹胀，腹泻等。

2.腰肌劳损——鸡蛋蒸胡椒

新鲜鸡蛋3个,白胡椒(按每周岁l粒计算,最多不超过50粒)、五花猪肉100克,加入适量食盐,文火清蒸后食用。每晚进食一次,连续摄食3-5天。常可散气祛痛,恢复运动功能，对腰酸背痛,腰部弯、伸、侧弯及旋转等运动受限症状有一定改善。

湘人最爱——辣椒

辣椒又叫番椒、海椒、辣子、辣角、秦椒等，是一种茄科辣椒属植物。辣椒素有“红色药材”之称，《食物本草》中称辣椒可以“消宿食，解结气，开胃口，避邪恶。”是无辣不欢的湖南、江西等地人做菜必备品。

食疗方：

1.手脚冰凉——三香辣椒

红辣椒在炉火上烤干至接近焦, 花生米炒熟至酥脆(芝麻也可),大葱在炉火上烤至外层焦煳后剥去外层。以上三种原料，各自在臼中捣烂，然后再和成一起，加盐和味精，即可。

2.淤积湿寒的风湿性关节炎——红辣椒花椒水

选用干红辣椒25个，花椒 30克。先将花椒加水3000毫升，文火煎半小时，再放入红辣椒煮软取出，去子。将辣椒皮撕开，贴于患处，共贴三层（可用纱布绑住），敷 10 分钟左右（可根据自己的忍耐程度缩短敷治的时间）。每晚敷 1 次，连敷1周。而且为了保证疗效，连续用的花椒水中，放入的辣椒皮必须每次更换。

阴虚、湿热和实热者 不宜食“三椒”

提醒：阴虚、湿热和实热的患者要少吃三椒，患有胃炎、胃溃疡、食管炎、胆囊炎、胆石症、慢性胰腺炎、痔疮、痤疮、红眼病、角膜炎等的病人要忌食三椒，从中医角度讲易上火，而加重病情。 （记者 陈映平 通讯员 吴远团）