伤筋动骨，早期化瘀后期养血

中国中医科学院西苑医院骨伤科主任医师 马占忠 □主治医师 杨公博

人们常说，“伤筋动骨一百天”。如果不幸发生了骨伤筋伤，患处经过修复、固定后，后续调养要跟上。

早期活血化瘀、消肿止痛。受伤早期，筋骨受损，血溢脉外，局部血瘀。中医认为，血瘀则气滞，气血不通，不通则痛。治疗上，多以活血化瘀、消肿止痛为原则，可选用当归、赤芍、红花、乳香、没药等药物。随着伤情变化，此时患处周围或距患处较远处可出现成片瘀紫瘀斑，这些都是正常现象，不用过于担心。

中期养血生新、续筋接骨。受伤中期，瘀血消散，疼痛减轻，治疗重点变为养血生新、续筋接骨。筋骨的修复，离不开气血的滋养，所以除了运用续筋接骨的中药外，还要应用养血活血之品。建议选用川芎、当归、苏木、续断、骨碎补等药物。此外，中医认为“瘀血不去，新血不生”，因此活血化瘀的药物还要继续使用，但量比早期要少。

后期补养肝肾、祛风除湿、强筋壮骨。受伤后期，筋骨虽然大致恢复，但由于受伤期间气血亏虚，相应脏腑也有损耗。中医认为，筋为肝所主，骨为肾所主，故此时应补养气血和肝肾。另外，筋骨虽已成形，但幼苗易折，不耐风寒湿邪。所以还应用祛风除湿之药来“避寒就温”，以扶正御邪、温养筋脉。建议选用熟地、山药、党参、黄芪、独活、威灵仙、桑寄生、补骨酯、巴戟天、杜仲、牛膝等药物。

需要提醒的是，以上调养方法及药物（内服或外用），需在医生辨证指导下使用。根据损伤部位、程度和个人体质差异等原因，整个治疗过程需要4~8周的时间。此后，还应积极做好康复锻炼。中医传统的锻炼方式有导引、吐纳、八段锦、五禽戏、易筋经等，这些功法讲究动静结合，比较适宜骨伤患者的锻炼和康复。