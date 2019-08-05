绿豆汤和中药能和平共处吗

绿豆是我国的传统豆类食物，可以消暑解毒、止渴利尿，也是一味中药，在日常生活中有着很高的食用价值。但在民间，有着绿豆和中药不能同服的说法。其实，服中药时能否喝绿豆汤，不可一概而论，应根据个人寒热虚实的体质以及所服中药的性味而定。

热证实证者宜同服绿豆汤

《本草纲目》记载：“绿豆气味甘寒，无毒……解一切药草、牛马、金石诸毒。”由于它有解毒作用，人们就传说绿豆会解药性，从而产生了“吃中药不能吃绿豆，以免解药”的传说。事实上，以上说法是不全面的。因为绿豆有清热解毒、消暑除烦、健胃止渴、利水消肿的功效，对于外感风热、痈肿丹毒、暑热内侵等热性病，比如患有中暑、咽喉肿痛、急性腮腺炎、口干、口苦、泌尿系统感染等热证实证时，在服中药的同时喝点绿豆汤（150毫升），可以起到相辅相成的作用，能促进病情好转。

但是，由于绿豆偏寒，对于脾胃虚寒、素体阳虚的人就要禁食或者少食绿豆。比如患有慢性胃肠炎、关节冷痛、痛经等虚证寒证时，在喝中药时就不宜喝绿豆汤。否则，不但会降低药效，而且会加重病情。

用清热类药可同服绿豆汤

服用中药期间是否能喝绿豆汤，还与所服中药的药性有关。比如在服用金银花、黄连、黄芩、黄柏、板蓝根等清热类中药时，可以间隔两小时适当喝点绿豆汤（100毫升），能起到相辅相成的作用。在服用人参、黄芪、肉桂、附子、高良姜等温补类药物及桂枝、干姜、细辛等温经散寒类中药时，未经医生许可不要擅自服用绿豆汤，以免降低药效，影响治疗效果。

另外，因为绿豆中的某些成分，如蛋白、鞣质和黄酮类化合物可与某些化合物结合形成沉淀物，使之降低或失去毒性，并且不易被胃肠道吸收。西药大多是合成的化合物，如绿豆汤与抗生素等药物同服，可能会降低药物的疗效。所以尽量不要用绿豆汤送服西药，也不要在服药前后大量饮用绿豆汤，以免影响抗生素等药物的疗效，应以白开水送服药物，并与饮绿豆汤间隔一定时间为好。

三类人不适宜喝绿豆汤

中医认为，有些人是不适宜喝绿豆汤的，主要包括下面三类，要引起大家的注意。

1.老人、儿童以及体质虚弱者。绿豆中蛋白质含量较多，大分子蛋白质需要在酶的作用下转化为小分子肽、氨基酸才能被人体吸收。老人、儿童以及体质虚弱的人肠胃消化功能较差，很难在短时间内消化掉绿豆蛋白，容易因消化不良导致腹泻。

2.经期女性。女性经期时体质偏寒，若是饮用绿豆水则易导致气滞血瘀，引起腹痛甚至加重痛经。

3.孕妇。绿豆中含有的赖氨酸、蛋白质、维生素、钙、锌等成分可有效防治妊娠水肿，是食疗佳品，在煮绿豆时若是加些红豆、大枣同煮，还有助孕妇益气补血。但绿豆性寒，孕妇不能多喝，且孕妇不宜放太多糖，尤其不能喝冰绿豆汤。

功效不同煮汤的火候不一样

从中医理论来讲，常喝绿豆汤对于暑热烦渴，湿热泄泻，水肿腹胀，疮疡肿毒，丹毒疖肿，痄腮，痘疹以及金石、砒霜、草木、中毒者皆有治疗作用。绿豆煮的时间不同，其作用不一样。

解毒：绿豆的重要药用价值是清热解毒。李时珍曾指出，绿豆，肉平、皮寒，能解金石、砒霜、草木诸毒。绿豆1升，与生粉、甘草各60克，用水煎服，可解百毒。可解附子、巴豆之毒。绿豆的解毒之功在内，所以说为了解毒，煮绿豆汤时最好把绿豆煮烂。这样的绿豆汤色泽浑浊，解毒作用会更强。

清火：如果有口舌生疮、喉咙肿痛等上火症状，先把绿豆盖锅煮3分钟，此时汤色还是黄绿澄清的色泽，舀出绿豆水直接喝掉，或者加点冰糖喝，这时的绿豆汤含有大量多酚类物质，清火作用最强。其他的绿豆再加入热水，煮至豆熟。熟烂的绿豆汤功效跟绿豆水不同，它能健脾祛湿，也是非常适合夏季的饮品。

消暑：绿豆汤是解暑佳品，其清热之力在皮，如果只想消暑，煮汤时将绿豆淘净，用大火煮沸，10分钟即可，记住不要久煮。这样熬出来的汤，颜色碧绿，比较清澈。喝的时候把豆子一起喝下去，可达到很好的消暑功效。

从中医理论上讲，喝绿豆汤可以辅助治疗以下疾病。

中暑：夏季中暑了，可以喝绿豆银花汤，用100克绿豆、30克金银花、15克薄荷，水煎服用。

泌尿系感染：以绿豆皮煎水，一天喝三次，每次喝200毫升，可辅助治疗泌尿系感染。

上吐下泻：绿豆、黄花菜、大枣各适量，以水煎服，对缓解上吐下泻症状有所帮助。

降血脂：绿豆中的多糖成分能增强血清脂蛋白酶的活性，使脂蛋白中甘油三酯水解达到降血脂疗效，可以防治冠心病、心绞痛。高脂血症患者每日进食70克绿豆，有降低血清胆固醇的作用。

降胆固醇：绿豆中含有一种球蛋白和多糖，能促进动物体内胆固醇在肝脏分解成胆酸，加速胆汁中胆盐分泌和降低小肠对胆固醇的吸收。在炎热夏季，建议每天喝下两碗绿豆汤，上午和下午各一碗，每次150毫升为宜，对降低胆固醇有一定帮助。

喝绿豆汤牢记五要点

1.不宜用铁锅煮绿豆汤。绿豆的活性成分大多在表皮中，若用铁锅煮，其中的类黄酮和金属离子会发生作用，形成颜色较深的复合物，煮出的绿豆汤发黑，食用后还会造成肠胃不适。绿豆汤最宜用砂锅煮。

2.煮绿豆汤时别加食用碱。煮汤熬粥要黏稠，有人就加点儿碱。但是绿豆富含维生素B是解暑特性的重要组成部分，能有效弥补出汗时的营养损失。加碱虽然可迅速把汤煮浓稠，但会破坏维生素B以及类黄酮抗氧化成分。

3.喝绿豆汤不可过量。绿豆中含有低聚糖，过量饮用会导致胀气、消化不良甚至腹泻，损伤脾胃功能，所以每次一碗最佳；也不可天天喝，成人一周喝两三次就可以了。

4.不能空腹喝绿豆汤。绿豆性寒，空腹饮用会对脾胃造成伤害。尤其四肢冰冷、腰腿冷痛的寒性体质者，若是空腹饮用则会加重症状，引发腹泻甚至慢性胃炎等消化系统疾病。

5.不宜喝冰镇绿豆汤。在炎热酷暑，来一碗冰镇绿豆汤，感觉确实很爽。但冰镇绿豆汤会影响脾胃，造成脾胃功能失调、腹泻。