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煮绿豆汤有诀窍解毒消暑重在“皮”

广州医科大学附属第二医院番禺院区中医科副主任中医师 郑艳华

2019年08月15日09:21 来源：中国妇女报

夏天解暑最好不过绿豆汤，但绿豆解毒消暑的功效主要在皮，煮食绿豆汤不要刻意去皮。另外，绿豆汤甜咸都美味。煮绿豆汤也有注意事项：

1.绿豆汤口感的关键在于时间和水量。

先煮沸水（绿豆与水的比例可以稍微大于1/10），然后放入绿豆，继续小火煮8-10分钟后倒出绿豆汤。此时，汤的颜色为碧绿色，溶出的物质主要是豆皮中的活性成分，清热作用比较强。将绿豆水盛出来后，还可以再往锅里加点水，煮30分钟左右就可以变成绿豆沙或加大米煮成绿豆粥。如果素来脾胃虚寒，容易腹泻、痛经的人，最好少喝这样的绿豆水。

2.绿豆想迅速煮开花可先冰冻或炒干。

如果没那么多时间煮绿豆沙，可以先将绿豆洗净，加水没过绿豆，放入冰箱冷冻层，4个小时后，把“冰冻绿豆”直接放锅里加热水煮，很快就会开花了。或者用平底锅先炒干豆子水分，感觉有点皱皮了，马上倒入凉水里煮，一会儿就开花了。

3.要想绿豆汤不变红，可用纯净水和矿泉水煮汤。

熬汤时最好盖紧锅盖，尽量减少绿豆与氧气的接触面积。如果用自来水熬绿豆汤，可以在水中加入几滴柠檬汁，但注意不能加太多，否则汤会变酸，影响口感。

4.煮绿豆汤时不加碱，不加蜂蜜，不用铁锅煮。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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