中医治乳腺癌 远离误区最重要

中医治疗恶性肿瘤的主要原则是“扶正祛邪”。所谓“扶正”，就是提高机体自身的免疫力，以便获得更好的抗病能力；所谓“祛邪”，则是祛除体内的病邪，通常会用“以毒攻毒”的方法。

透视常见治疗陷阱

别被患者牵着鼻子走

中医文化源远流长，中医治疗乳腺癌的历史悠久，针对本民族的体质特点，中西医结合的治疗方法不失为最适合中国患者的方案。但关于中医治疗乳腺癌，患者存在很多误区，现梳理下来，以防医生被患者牵着鼻子走。

误区一：吃药总比不吃好。有些患者上瘾一样地服用中药。其实，老祖宗讲的是“是药三分毒”。一般建议患者后续治疗3年～5年即可，并不需要一辈子服用中药。

误区二：对照其他患者病理指标自己复制药方。有些患者看到其他人的病理类型、免疫组化指标与自己的差不多，就复制了同样的药方服用。这种做法非常不可取。中医讲的是“同病异治，异病同治”，主要是针对病人的不同身体状况（寒凉冷热、阴阳虚实）来开具相应的药方。即便疾病一样，但证不一样，就可能“千人千方”。

误区三：拿到经典方或者名中医开具的处方后，连续服药一年甚至更长时间不更换。中医讲求天人合一，所以在不同的季节，用的药方应该有所调整。因此，医生一定要嘱咐患者适时复诊，尤其在患者接受西医治疗的不同阶段，中医治疗的侧重点会不同，使用的药方也应随之变化。

误区四：追求名贵药物或者迷信于某一味药物。有些患者不断提醒医生开点好药，而评定标准就是药材贵不贵。其实，选择药物的关键在于有没有效，贵不贵并不重要。部分患者还迷信于某一味“抗癌中药”，四季不停服用，这种方法也不对。中医治病的基本原则是辨证，即根据病人身体情况来选择药物。

乳腺癌的中医治疗

更多体现在术后调理

现阶段乳腺癌的中医治疗更多体现在对乳腺癌的术后调理，而且在西医治疗的不同阶段，应使用不同的中医方案，中西医协同作战，达到修复人体正气、减少疾病复发、提高生活质量的目的。

我们根据陆德铭教授、唐汉钧教授数十年临证经验提炼了乳腺癌术后方，针对乳腺癌术后患者首先强调顾护正气，促进患者术后体质恢复；在后续的治疗中，攻补兼施，祛邪抗癌。根据天人合一的观点，四季遣方用药有所不同；又将中西医治疗看作整体，因此在西医治疗的不同阶段，灵活配伍中医治疗方案。

化疗期间：乳腺癌化疗是全身性杀伤癌细胞，可以看作“以毒攻毒”的“祛邪”治疗。化疗不可避免会带来较严重的副反应，此阶段主要采用中医扶正法以提高机体免疫力，减少化疗副反应。化疗期间不提倡大剂量使用“祛邪”中药，因为化疗药物本身更注重于“攻杀”癌细胞。所以，化疗期间的中药可以偏重于益气养阴、健脾醒胃、壮骨生髓、和胃降逆等。

放疗期间：随着女性对生活质量的追求，实施保乳手术的患者越来越多，而保乳手术需要配合全乳放疗。放疗类似于“烧伤样”改变，且经常对邻近脏器如肺有损伤，机体表现为耗液伤津、肺热炽盛。此阶段中医注重养阴生津、清热润肺化痰为主。中医药能有效减少放疗副反应，使得患者顺利完成放疗。

内分泌治疗期间：乳腺癌内分泌治疗是一个长期的过程，需要5年，甚至7年~10年。内分泌治疗常见的副反应包括血脂代谢异常、脂肪肝、子宫内膜增厚、潮热盗汗或骨质疏松等。中医治疗可以相应采用清肝降脂、活血化瘀、清热润燥、补肾填精等方法改善上述症状，弥补长期内分泌治疗带来的弊端。

难治性乳腺癌：比如“三阴性”乳腺癌，既不能依靠靶向治疗，又不能依靠内分泌治疗，预后相对差，生存率较低。此类患者往往在完成手术和化疗后就陷入“绝望等待”的境地。针对“三阴性”乳腺癌患者，中医药的介入尤为重要。我们牵头并承担了上海市中西医结合临床重大项目、中医药行业科研专项等多个针对“三阴性”乳腺癌后续治疗的多中心科研项目，针对此类患者，采用益气消癥、调摄冲任的中药主方，配合个体化的临证加减，疗效确切。

早期发现疾病苗头

要积极进行“围追堵截”

有些女性尚未患乳腺癌，但存在明显的冲任失调或者肝气郁结情况，类似于西医所说的内分泌失调，这是乳腺癌的高危因素。中医可通过调摄冲任、疏肝理气来改善内分泌情况，这是中医“治未病”理念的体现。

理论上讲，从乳腺增生病到乳腺癌的过程，可能经历乳腺上皮高度增生、不典型增生、乳腺原位癌，最终发展到乳腺浸润性癌。同样，乳腺疾病患者的机体气血也可能经历肝气郁结、气滞血瘀、血瘀痰凝等过程，而最终痰瘀毒互结就形成乳腺癌。在疾病发展的任一阶段阻断其继续发展，就是中医“治未病”理念的实际应用。所以，针对乳腺增生病的治疗，可以是疏肝理气、活血化瘀、化痰散结等。

此外，中医治疗乳腺癌不仅仅是指药物的应用，生活方式的调摄同样需要符合天人合一的原则。例如，春天注重疏肝气、夏天注重清心火、秋天注重润肺燥、冬天注重填肾精。其次，保持适当的运动，减少摄入辛辣刺激食物，控制高脂肪、高热量食物也是十分重要的。乳腺癌和情绪有关，长期抑郁焦虑，工作压力大，作息不规律，都是乳腺癌的诱发因素，这些因素均需避免和改善。我们提倡作息规律、不熬夜、不生闷气、少发脾气，这也是中医“治未病”理念的体现。

围绝经期是国内女性乳腺癌发病的最高峰，可能和更年期女性更容易出现抑郁、焦虑的状态有关。适当的心理疏导，合理的中药干预能取得良好的疗效。临床发现，甘麦大枣汤、百合知母汤、黄连阿胶汤等中医经方都可以针对此类情绪进行调节。