中国糖尿病管理又添新方案

8月2日，国药集团医疗管理有限公司与雅培中国糖尿病事业部在京签署战略合作备忘录，双方将进一步加强医疗服务领域的多方面合作，其中包括拓展雅培创新的葡萄糖监测产品的全国销售渠道及延伸医疗服务，为中国医生和患者提供糖尿病血糖监测的优化解决方案及售后服务。国药控股股份有限公司副总裁、中国医疗器械有限公司（以下简称“国药器械”）总经理李杨，国药集团医疗管理有限公司总经理李波，雅培糖尿病事业部全球商业运营副总裁康志柏（Bob Kunkler）以及雅培糖尿病事业部大中华区、东南亚和韩国区总经理向宇博士等出席战略合作备忘录的签署仪式。

国药集团医疗管理有限公司是国药器械下属医疗管理服务平台，致力于在全国范围内整合医疗服务项目资源，统筹包括慢病管理、零售及电商平台、药事服务、第三方医学检验中心、专科医疗中心等医疗服务与管理业务在全国范围的开展。李波表示，“通过此次战略合作，将助推国药集团医疗管理有限公司在慢病管理领域的业务拓展，公司将利用集团强大的管理网络，与雅培在全国范围内进行深度合作，为更多糖尿病患者提供前沿科技产品及个性化医疗服务。”

谈及此次合作，向宇博士表示，“在雅培，我们的目标是不断为糖尿病患者的生命健康提供前沿科技。雅培此次与国药携手，双方将寻求在市场拓展，产品供应以及售后服务上多维度合作，从而能够更好地帮助广大糖尿病患者以及医师优化糖尿病管理解决方案，真正实现用雅培的前沿科技，帮助人们活得健康、活出精彩的！”

针对合作前景，李杨表示：“中国医疗市场步入新的发展阶段。当前，人们对先进医疗技术和产品有所期待。随着国家政策的调整、新技术的推广和新商业模式的发展，新技术、新产品正在不断满足人们的多层次、多元化服务需求。雅培是一家拥有百年历史、值得尊敬的医疗保健公司，国药与雅培在药品、诊断领域已有良好的合作基础，期待在血糖管理领域走出一条‘临床、电商+新零售’的全新合作之路，实现更广泛的市场覆盖。”

近期发布的健康中国行动的意见明确了对于糖尿病等四类慢性病的防治行动计划，目标之一是在2022年将糖尿病患者规范管理率提高至60%及以上，2030年达到70%及以上。而糖尿病管理，无论对患者还是医生，每日血糖监测都至关重要。

在糖尿病护理领域，雅培致力于用创新科技产品，帮助糖尿病患者进行简单和方便的葡萄糖监测，更好地管理健康，享受精彩人生。2017年，雅培在中国推出辅理善瞬感扫描式葡萄糖监测系统。2018年，辅理善瞬感医院用动态葡萄糖监测系统正式上市。有别于传统指尖采血，使用者采用辅理善瞬感，只需通过扫描仪对佩戴在上臂的传感器快速进行扫描，就可以清楚地了解到葡萄糖数据、趋势以及不同模式的图文报告和相关参考信息。从2014年这款产品在欧洲上市至今，已累计帮助全球超过150万用户。此次与国药集团医疗管理有限公司的战略合作，将促进雅培创新产品在中国的推广应用，惠及广大中国患者。