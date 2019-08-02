雅培与国药携手助力健康中国2030

2019年8月2日，雅培中国糖尿病护理事业部与国药集团医疗管理有限公司正式签订战略合作协议，并肩前行，为共建健康中国、为糖尿病的治疗和管理，以及提高中国广大糖友生活质量做出贡献。

糖尿病是一种严重的慢性病，是一项重要的公共卫生问题。过去几十年中，全球糖尿病的病例数和患病率都在逐年上升。 2018年国际糖尿病联盟（IDF）《全球糖尿病概览》的数据显示，2017年全球约4.25 亿人患有糖尿病，即11个人里就有1个糖尿病患者。而据《中国成人糖尿病流行与控制现状》调查研究显示，2017年中国18岁及以上成人糖尿病患病率已高达11.6%，我国糖尿病患者人数已达1.14亿人。中国糖尿病患病率呈现井喷式增长，并且年轻化趋势明显。

近日，国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》中明确糖尿病等四类慢性病防控计划，目标在2022年将糖尿病规范管理率达60%，2030年规范管理率达70%及以上。而血糖监测，是糖尿病规范管理的重要组成部分，每日进行持续而准确的血糖监测，不但可为患者日常生活中的饮食、胰岛素的使用提供了指导信息，也为医生提供了参考依据，可极大节省医患交流时间，方便医生快速、准确的做出判断和相应的治疗方案，即有助于防止长期糖尿病并发症的发生，也为糖尿病综合管理提供指引。

作为拥有130多年历史的全球医疗健康领导者之一，雅培致力于通过改变生命的前沿科技和产品，创造医疗健康的未来，帮助不同年龄和生命阶段的人们活得更长久、更精彩。在糖尿病护理领域，雅培致力于用创新科技产品，帮助糖尿病患者进行无痛、容易和方便的葡萄糖监测， 更好的管理健康状况，享受精彩人生。

雅培辅理善瞬感有别于传统指尖采血的不便和痛苦，使得用户只需要使用扫描仪对佩戴在上臂的传感器进行快速扫描， 就可以看到清楚的葡萄糖数据、趋势以及不同模式的图文报告，为用户提供参考信息，帮助他们对健康状况做出相关决定。

雅培辅理善瞬感是首个真正做到无需指尖采血的葡萄糖检测产品。2014年在欧洲上市以来，该款产品已帮助全球超过150万人从日常指尖采血的痛苦和不便中解脱出来，使用辅理善瞬感来更好的管理葡萄糖水平。在今年一季度的财报中，雅培发布了近50万用户的真实数据，表明使用辅理善瞬感后，用户扫描葡萄糖的频率更高，糖尿病患者对血糖的控制得到显著改善。数据显示使用胰岛素治疗的2型糖尿病患者，在使用雅培瞬感3-6个月后，糖化血红蛋白水平平均下降0.9%。

同时，这款创新科技产品已经为解脱医疗工作者必须鼓励糖尿病患者连续监测血糖的重任做出了贡献。而有了辅理善瞬感，他们可以更好地利用时间，与患者进行更有质量的互动。此外，辅理善瞬感的动态葡萄糖图谱也为医生制定治疗方案提供可靠参考的依据。

雅培糖尿病事业部与国药集团的这一战略性合作，将充分利用强强联手的优势，集两家公司的力量，打造前沿科技惠及中国广大糖友的快车道，并为达成糖尿病规范管理率目标，实现“健康中国2030”做出贡献。