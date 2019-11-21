妇科微创创新谈
几年前，一段机器人缝合葡萄皮的视频在网络走红。视频中，一个名为“达芬奇”的手术机器人先是撕开了一粒葡萄的皮，然后又将葡萄皮完好地缝合，其精细程度令人惊讶。据报道，“达芬奇系统”是当今世界上最先进的微创外科技术平台，代表了当今世界外科手术机器人的最高水平。之所以取名“达芬奇系统”，是因为制造者认为达·芬奇于1495年即设计了仿人型机械，因此是世界上第一台机器人的发明者。
11月26日下午，郑州大学第一附属医院妇科副主任纪妹教授做客《人民健康大讲堂》科普栏目，与网友分享手术机器人在妇科治疗中的应用。
【嘉宾简介】
纪妹，女，郑州大学第一附属医院妇科副主任，主任医师。
擅长：运用腹腔镜治疗子宫肌瘤、子宫内膜异位症、卵巢肿瘤、先天性无阴道、子宫腺肌病、妇科恶性肿瘤（子宫内膜癌、宫颈癌、早期卵巢癌、外阴癌、阴道癌）的微创手术及规范化治疗
科研成果：全省首次开展了单孔妇科腹腔镜手术、腹腔镜腹膜代阴道成形术、腹腔镜骶骨阴道固定术、腹腔镜腹股沟深浅淋巴结清扫术、腹腔镜阴道癌根治等多项微创手术及prosima盆底功能重建术。
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