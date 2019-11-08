炉甘石洗剂是一种十分安全的儿童外用药，其主要成分不会被人体吸收，也没有强烈刺激性气味，适用于任何年龄段的婴幼儿。世界卫生组织将炉甘石洗剂列入了儿童基本用药清单，推荐其为婴幼儿优先使用的安全药物。不过，炉甘石洗剂毕竟是药，对于以下3种情况需要特别注意。

1.不适用于破溃或出水的皮疹止痒。炉甘石洗剂搽在皮肤上，等水分完全蒸发，会形成一层膜，对于急性、有破溃或者渗出的皮肤，如果再敷一层厚厚的粉样膜，反而不利于皮肤表面的收干。

2.不宜涂太多次。当洗剂第一次涂抹后，形成的薄膜状态刚刚好，如果反复涂抹，就会一层层膜叠加，过于厚重，反而不利于皮疹的恢复。正确方法是在每次涂抹前，先用温水将上次涂抹残留的痕迹洗掉，轻轻擦干后，再进行第二次涂抹，保证洗剂每次都和皮肤直接接触，才能发挥药物的最大效果。

3.避开毛发多、黏膜部位。虽然炉甘石洗剂对婴幼儿很安全，但涂抹时要注意避免弄进眼睛、口鼻中；毛发多的部位、头皮里和黏膜部（唇、外阴黏膜等）不宜使用；如果是添加了薄荷脑成分的炉甘石洗剂，建议2岁以上的宝宝使用。▲