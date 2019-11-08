儿童用炉甘石有禁忌
马小玲
炉甘石洗剂是一种十分安全的儿童外用药，其主要成分不会被人体吸收，也没有强烈刺激性气味，适用于任何年龄段的婴幼儿。世界卫生组织将炉甘石洗剂列入了儿童基本用药清单，推荐其为婴幼儿优先使用的安全药物。不过，炉甘石洗剂毕竟是药，对于以下3种情况需要特别注意。
1.不适用于破溃或出水的皮疹止痒。炉甘石洗剂搽在皮肤上，等水分完全蒸发，会形成一层膜，对于急性、有破溃或者渗出的皮肤，如果再敷一层厚厚的粉样膜，反而不利于皮肤表面的收干。
2.不宜涂太多次。当洗剂第一次涂抹后，形成的薄膜状态刚刚好，如果反复涂抹，就会一层层膜叠加，过于厚重，反而不利于皮疹的恢复。正确方法是在每次涂抹前，先用温水将上次涂抹残留的痕迹洗掉，轻轻擦干后，再进行第二次涂抹，保证洗剂每次都和皮肤直接接触，才能发挥药物的最大效果。
3.避开毛发多、黏膜部位。虽然炉甘石洗剂对婴幼儿很安全，但涂抹时要注意避免弄进眼睛、口鼻中；毛发多的部位、头皮里和黏膜部（唇、外阴黏膜等）不宜使用；如果是添加了薄荷脑成分的炉甘石洗剂，建议2岁以上的宝宝使用。▲
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn