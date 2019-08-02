全麻治牙会让孩子变傻?

随着口腔诊疗技术的发展，对于低龄、龋坏牙齿多的儿童，采用全麻下口腔治疗，成为当今先进医疗条件下的新选择。但很多家长听见“全麻”两个字，仍然心存疑虑。孩子在全麻下治牙到底安全吗？

据第四次全国口腔健康流行病学调查显示，儿童乳牙龋患率高达70.9%，且呈现发病早、影响广、患病重等特点。5岁儿童的龋齿经过充填治疗的比例仅为4.1%，其中儿童年龄小、不配合治疗是阻碍其进行牙病治疗的重要原因。在儿童口腔治疗中，局部牙齿的疼痛、牙钻的声音及喷水的不适、长时间张嘴的劳累、就诊环境及医生的陌生等，都有可能成为儿童害怕看牙的原因。

以往“捆绑强制”治疗不仅会使孩子哭闹挣扎、逃避治疗，造成意外伤害，严重时甚至会给孩子造成心理疾患，留下“牙科恐惧症”的阴影。如果因此延误最佳治疗时机，将导致儿童睡眠不佳、营养不良、继发感染、颌面部发育畸形等严重后果。而在全麻条件下儿童无痛、无恐惧，可将以往需多次治疗的患牙一次性治疗完成，大大提高了口腔治疗的质量和效率，也可免除儿童因害怕看牙带来的生理及心理影响。

那么，全麻是否安全呢？全麻是全身麻醉的简称，指通过吸入或静脉等给药方式，使药物作用于中枢神经系统，让儿童在类似睡眠的状态下接受口腔治疗。早在上世纪50年代，欧美发达国家最先开展全麻下儿童口腔治疗，现已发展成为非常成熟的临床技术。麻醉的安全性取决于儿童自身健康状况、麻醉医生水平、药物及监测技术等。发达国家麻醉相关死亡率为二十万分之一，我国高水平三甲医院接近这一水平。全麻意外发生原因通常为儿童存在系统性疾病或家族遗传病史、人员培训不足、监测不完善等。经验丰富的麻醉医生、新型的麻醉药物、先进的监测仪器、严格的操作流程等都为麻醉安全提供了最大的安全保障。

至于全麻对儿童智力是否有影响？这不仅是大部分家长关心的问题，也是麻醉界争论已久的热点话题。学界的担忧主要源自目前的动物实验研究。大部分相关研究表明，发育中的哺乳动物反复接触麻醉药物会对其神经发育造成损伤。但人与动物大脑有差别，且人在接受麻醉期间有完善的监护和生命支持。目前，国际上有几项大型的临床研究，试图探索麻醉药对儿童脑发育的影响。其中一项研究最新数据表明，婴幼儿期单次、短暂接触全身麻醉对神经发育无害。长时间的全麻对神经发育影响尚无定论，仍待进一步研究。牙齿龋坏严重且不能配合治疗的儿童，建议在全麻下进行口腔治疗。

全麻既然有这么多优势，是不是所有儿童都可以在全麻下接受治疗呢？答案当然是否定的。严格把握适应证才能最大程度降低医疗风险及医疗浪费。牙齿龋坏数目多，无法配合治疗的低龄儿童；复杂牙外伤的低龄儿童；牙齿治疗高度恐惧、焦虑、不合作的高龄儿童；智力低下、自闭症、脑瘫等特殊儿童均是全麻下儿童口腔治疗的适用人群。