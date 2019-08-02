小旭今年6岁，几个月前他在学校突然晕倒，当地医院检查后发现他心律失常，心跳极慢，是典型的三度房室传导阻滞症状。父母带小旭转到武汉儿童医院就诊。心血管内科主任张勇接诊了小旭。心电图提示三度房室传导阻滞。检查时，一个细节引起张勇注意：小旭双侧肢体有些不对称，一侧肢体肌张力偏高。张勇觉得小旭的晕倒可能不是心源性的晕厥，而是另有“隐情”。

脑部CT检查果然证实了张勇的怀疑，小旭脑中有血栓，是脑梗死，俗称中风。中风一般是老年病，年仅6岁的孩子怎么会得中风呢？家长十分疑惑。

张勇推测，儿童一般既没有高血压、高血脂等老年慢性病，又没有外伤史、发热、动脉穿刺置管等病史，问题可能出在心脏上。

心脏彩超证实了他的推断，小旭的心脏卵圆孔未闭。这个未闭合的“心眼”正是导致他脑梗并多次晕倒的罪魁祸首。

张勇解释，卵圆孔其实每个人都有，它是人在胎儿阶段一个必不可少的生理通道，可维持胎儿正常的血液循环。一般来说，卵圆孔会在1岁以内开始闭合，3岁后仍不闭合则称为卵圆孔未闭。成年人中约有20%～25%的卵圆孔不完全闭合，留下一个小小的洞。如果这个洞的大小足够血流通过，则会形成一个静脉血液进入动脉的异常通道，使得静脉从身体其他部分带上来的细小栓子有机会直接进入颅脑，造成堵塞。小旭因患有三度房室传导阻滞，平时心率过慢致使心肌收缩力减弱，进而导致血液循环变慢，易形成静脉血栓，一旦通过未闭的卵圆孔进入动脉血，就可能通过体循环进入脑部导致脑梗死。

形象地说，就好比一条含有泥沙的大河，因流速过慢导致泥沙淤积，而夹带泥沙的一股河水突然“改道”，致使另外一支河道发生堵塞。

幸运的是，血栓没有堵在关键部位，因此小旭没有出现严重后遗症。

小旭多次晕厥的原因找到了。医生们认为，得先给他做溶栓治疗和介入手术封堵卵圆孔，否则，血栓可能会再次通过未闭的卵圆孔，引起脑梗死。

小旭接受了溶栓手术，之后又介入封堵了未闭的卵圆孔。目前，小旭已回家休养，为半年后安装永久起搏器做准备。

据了解，小旭并不是最小的脑梗患儿。武汉儿童医院每年接诊几十例的脑梗患儿，最小的患儿出生只有3天。

为何小孩也会中风？该院神经内科主任吴革菲称，儿童中风的病因跟老年人不同，最常见的原因是感染、外伤、先天性脑血管畸形、潜在性卵圆孔未闭、遗传性代谢异常及原因不明等。

吴革菲提醒，儿童中风的症状及损害与老年人类似，部分能痊愈，部分患者留有不同程度的后遗症，出现不自主的肢瘫或面瘫、吞咽困难、流涎及语言障碍、视力障碍等症状，严重者还有可能出现智能和行为方面的障碍。

因此家长应从预防入手，积极预防孩子头、颈部外伤，一旦发现孩子出现手脚乏力、精神萎靡不振、嘴眼歪斜、语言不清、抽搐等症状后不要在家自行观察，应尽早就医争取治疗时机。