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警惕“寂静杀手”静脉血栓栓塞症

张黎娜

2019年10月14日09:19 来源：西安晚报

“当你因沉迷网络或长途旅行而久坐不动时，有没有意识到一种看不见的危险正在悄悄靠近？”10月13日是第六个 “世界血栓日”。12日上午，西安交大一附院血管外科和周围血管科的医护人员穿上红袜子，在门诊广场上进行“栓不住 动起来”义诊活动，提醒公众警惕“静脉血栓栓塞症”这个“寂静的杀手”。

静脉血栓栓塞症主要发生在腿部和肺部，具有发病率高、致残率高、致死性风险。根据国际血栓与止血学会提供的资料显示：全球每16秒就有一人患静脉血栓栓塞性疾病，每37秒就有一人死于该病，深静脉血栓和肺栓塞是最常见的院内死亡原因。谈及患病原因，专家指出，住院、手术和久坐不动都会让静脉血栓的发生率提高。随着近年来人们生活水平的提高，饮食习惯和生活方式的改变，全球静脉血栓栓塞症患者的发生率也在逐年上升。另外，和动脉血栓不同，静脉血栓并非老年人的专利。数据显示，每静坐一个小时，患深静脉血栓形成的风险会增加10%，坐90多分钟会使膝关节血液循环降低50%。这就意味着那些久坐不动的办公室人群也处于风险当中。

静脉血栓栓塞症的发病十分隐秘，很多时候静脉血栓已经形成了却并没有什么明显的症状。一旦血栓脱落，栓子会随血流到达肺部阻塞血管，发生非常凶险的肺栓塞，严重者可在1至2个小时内死亡，且在度过危险期的患者中，依然存在致死性肺栓塞的复发风险。因此，专家提醒，如果腿部发生红肿或者发热等症状，一定要及时就医。

“静脉血栓栓塞性疾病是可防可治的，早期发现并积极治疗，预防肺栓塞的发生，可以显著降低死亡率。”专家表示，积极主动地参与运动锻炼，可以有效减少血栓风险。如果长时间处于制动状态，比如驾车或乘飞机进行长途旅行，或是在办公桌前久坐，尤其是弯着膝关节时，建议花一点时间站起来，伸展腿部，并且在附近走动一下，这对健康的血液循环是非常重要的。对于因病需要卧床的患者，主动活动下肢也非常必要，可以有效降低院内肺栓塞的发生率。

(责编：赵丰(实习生)、许晓华)


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