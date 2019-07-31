每周吃三次鱼可以预防肠癌？

一项发表在《临床胃肠病学与肝脏病学》上的主要研究显示，每周吃三次鱼可明显减少患肠癌的风险。这项对近50万人的数据所进行的研究发现，经常吃鱼的人患英国第四常见癌症的几率降低了12%。

研究人员表示，鲭鱼、鲑鱼、鲱鱼等多脂鱼类已被认为能够降低心脏病风险，预防大脑退化，因为多脂鱼类含有的Ω-3脂肪酸具有抗炎功能。而这项新研究创下了同类研究的纪录，即首次在如此庞大的人口样本中探究多吃鱼与肠癌之间的关系。

国际癌症研究中心的科学家在15年间对欧洲范围内的476160人进行了跟踪研究。

研究结果显示，食用少脂鱼类和多脂鱼类都与患结肠直肠癌几率下降有关联，而在有壳水生动物中则未发现类似联系。

在此之前，去年的一项研究也显示，多脂鱼类能使女性的更年期推迟三年到来。

世界癌症研究基金会资助了这项研究，该基金会的研究人员表示，这项大型研究为“证明吃鱼能够降低患肠癌的风险”提供了新科学证据。

研究人员指出，目前仍不完全清楚吃鱼有可能降低相关风险的生物学原因，但有种说法认为，某些几乎只存在于鱼类身上的特定脂肪酸，比如Ω-3脂肪酸，具有抗炎功能，从而起到了保护作用。

文/曹淑芬（译自英国《每日电讯报》）