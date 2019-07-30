佛山市中医院耳鼻喉科副主任中医师 冯惠玲□ 中医师 禤影妍

编者的话：三伏天前后是一年中最炎热的季节，也是小儿夏季热的发病高峰期。3岁以下的婴幼儿，特别容易与夏季热结缘，以低烧、口渴、多尿、少汗等暑热伤阴症状为主。发病期间，患儿往往食欲不振，加上长期低热消耗大，免疫力下降，容易感染其他疾病。秋凉后，夏季热症状虽逐渐减轻，但持续时间长，来年易复发。该病症目前没有特效药物，推荐家长做几款清凉消暑饮料，可帮助小儿清暑利尿、生津止渴，改善体质，减轻症状，避免复发。

西洋参麦冬茶

生津止渴

取西洋参1克、麦冬6克、知母6克、冰糖适量。先将西洋参用研磨机打成粉末待用；麦冬、知母用布袋包好，放进养生壶中加水煎30分钟左右，去药渣留汁。然后将西洋参粉末冲入煎好的药汁中，再加入冰糖调味，晾凉后让患儿以茶代饮。

小儿为纯阳之体，好动少静。暑邪为热邪，故最易感受暑邪，化热化火而耗气伤阴，故防治夏季热最宜清凉，并养阴生津，以制其火。可利用小儿口渴多饮的特点，以茶饮为主，在清热消暑、生津止渴的同时，不忘补脾养胃。该药茶中，西洋参性寒、味苦微甘，有清热生津、益气养阴的作用，最适合盛夏季节调理体质虚弱的小儿虚热烦躁、口干欲饮、疲倦思睡、反复感冒等症，可增强体质，预防夏季热反复发作。麦冬性寒味甘，是有名的养阴药，能生津润燥、清心除烦，常用于治疗口干舌燥、心烦欲饮、大便干结等热病伤阴的症状。知母则能滋阴降火、通利小便、生津止渴，擅长治疗骨蒸劳热、烦燥消渴等症，与滋阴药同用可增强疗效。三款药材共煎，能清暑益气、生津止渴，可改善小儿低热不退、口渴、无汗或少汗、怠倦乏力。

三鲜饮散热利尿

取鲜荷叶、鲜竹叶各30克，鲜薄荷5克，用清水洗净。荷叶剪成小块，与竹叶一起加水煎10分钟左右，鲜薄荷后下，再煎2~3分钟后关火，晾至半凉后再调入适量蜂蜜，搅拌后即可饮用。

鲜荷叶有独特的香气，其味苦涩、性平，归脾、胃经，是盛夏常用的解暑佳品，有清暑利尿、健脾化湿等功效。竹叶味甘性寒，归心、胃、小肠经，能清热除烦、生津利尿，擅长治疗热病引起的心烦口渴、小便短赤、口糜舌疮、牙龈肿痛等心胃热盛之症。薄荷气味芳香，味辛性凉，只用少量且后下，取其轻清上扬、疏风散热、清利头目、利咽透疹之功。该药茶的三味药均为夏季生长旺盛的时鲜之品，搭配使用能消暑透热利尿，再加上蜂蜜养阴，最适合预防和治疗暑热较重，发热多、出汗多、头面口疮多而食少、尿少等症状。

金银花露去痱子

取金银花20克、生甘草3克，放进养生壶中煎水，白天代茶频饮。

方中，金银花味甘性寒，入肺、胃经，民间使用十分普遍，《纲目拾遗》中认为它“气芬郁而味甘”，能“开胃宽中，解毒消火，以之代茶尤能解暑”。过去因其能清暑热、解疮毒、止口渴的功效佳，经常被单独使用；加甘草共煎，可制成“名方”金银花露，夏季可广泛用于防治肺胃蕴热引起的痱子、疔疮热疖等症状。小儿夏季热多是暑热蕴积肺胃所致，金银花清热解毒，消散痈肿之力较强，加甘草共煮可调和药性，也使药茶口感易为小儿接受。金银花适合治疗身热头痛、心烦少寐、口干口燥、疔疮疖痱、神昏舌绛的患儿。

如疔疮较多、热毒炽盛者，可加菊花10克，加强清热效力；若有暑热泻痢症状者，可加蜂蜜一同调服。

淋巴结肿大

喝绿豆海带饮

取绿豆100克、海带50克，加水煮至绵软，再加入冰糖调味后饮用。

绿豆海带饮是夏季常用的清凉消暑饮品，能清热解毒、除烦止渴、消暑利水。方中，绿豆性凉味甘，归心、胃二经，能治暑热烦渴、小便赤涩、痈肿疮毒。其清热之力在皮，解毒之功在内。如果只想消暑为主，大火煮沸10分钟，至汤色碧绿即可；如果久煮至绿豆软烂，则清热解毒作用更强。需注意，小儿脾胃为后天之本，饮用一段时间后要注意观察其胃口，不要因剂量太多或身体虚弱伤到正气。海带味咸性寒，入肝、胃、肾经，能软坚散结、清热解毒、行气利水。绿豆海带饮适合暑热较炽盛导致的咽喉附近淋巴结肿大，以及头面部疔疮热痱较多的患儿饮用。

山楂乌梅茶开胃口

取山楂片干品100克、乌梅50克、桂花5克、生甘草5克。上述药材放进养生壶内，加水煮20分钟左右，放入冰糖调味即可饮用。

方中，山楂味酸甘，性微温，入脾、胃、肝经，能健胃开胃、解暑生津、消食解腻，最适合因暑热伤津导致的胃阴不足、食欲不振患者代茶饮。乌梅性平味酸，入肺、脾、大肠经，有解暑除烦、平肝降火、生津止渴、润肺养阴的功效，民间常用乌梅为主药来制作消暑的清凉饮料。桂花气味芳香，能提神醒窍、健胃生津、宁心安神。生甘草清热回甘、润肺补脾，调和诸药。诸药合用，能更好地发挥其酸甘敛阴的功效，缓解暑热耗气伤阴造成的各种不适症状，健脾胃、解暑渴、利消化，尤其适合夏季小儿胃口难开、口渴烦饮等症状。

但要注意的是，药茶煲好后最好不要冰镇，加糖也要适量。长期饮用冰品可损伤脾胃，过于甜腻则伤胃，同样影响小儿脾胃功能。