3岁以下婴幼儿食品禁加糖

甜味是最能勾起宝宝味蕾的味道，但为了健康，家长一定要帮孩子把住这道关。近日，世界卫生组织发布调查报告称，在欧洲出售的许多婴儿食品均含有大量糖分，会给婴儿造成多种健康伤害，建议禁止生产商在3岁以下婴幼儿食品中添加糖。

此次限糖行动并非首次。2015年，世界卫生组织曾在《成人和儿童糖摄入量指南》中建议，人们要终身限制游离糖摄入量，而这次针对3岁以下婴幼儿限糖，主要是因为游离糖对这个年龄段的孩子健康影响更大。

第一，龋齿。中日友好医院口腔医学中心主任徐宝华介绍，3岁以下孩子的牙齿属于乳牙，乳牙的矿化程度比较低。当甜食进入口腔后，细菌通过代谢将糖转化成酸，而酸会使得牙齿脱矿，形成龋洞。

第二，偏食、营养不良。甜味会刺激大脑分泌多巴胺，给人们的味蕾带来美好体验。3岁以下婴幼儿味蕾处在发育阶段，吃到甜味感到“开心”后，他们会渐渐对其他没有香甜味道的食物失去兴趣。长期以往，孩子容易偏食，进而造成营养不良。

第三，肥胖。甜食摄入太多会造成婴幼儿肥胖，若不加以控制，孩子长大后得肥胖、糖尿病等代谢疾病的风险较其他人高。

第四，近视。摄入甜食不加以节制会导致血钙浓度较低，造成视网膜弹力减退，影响眼球壁发育，增加日后近视几率。

“人在幼年的很多习惯可能会维持终身，”中国注册营养师陈彩霞表示，婴幼儿期是养成清淡饮食的重要阶段，少加糖少调味不仅有利于孩子的健康，也有助于提高他们对不同天然食物口味的接受程度，从而降低偏食挑食的发生风险。因此，建议家长给3岁以下婴幼儿做饭时尽量保持原味，除了少量的植物油，最好少加盐、糖及刺激性调味品。辅食中可适量加入一些富含膳食纤维的食物，膳食纤维能够清洁牙面，预防龋齿。▲