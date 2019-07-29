乔杰院士：母婴室建设将成为保障母乳喂养的重要举措

“如今，母乳喂养已经得到越来越多年轻女性和家庭的支持，这是保障婴幼儿和妈妈健康的重要防线。母婴室的建设也将成为保障母乳喂养的重要举措”。中国工程院院士、北京大学第三医院院长乔杰指出。

7月25日，健康中国行动(2019-2030)妇幼健康促进行动新闻发布会在京举行。国家卫生健康委规划司司长毛群安、国家卫生健康委妇幼司司长秦耕、中国工程院院士乔杰和首都儿科研究所副所长陈博文分别为大家发布和讲解了国家促进妇幼健康的目标和举措。

秦耕司长表示，基于国家对于妇幼健康的关注和支持，个人和家庭也应当做好适龄生育，积极准备、孕育健康的新生命；定期产检；科学养育，倡导0-6个月婴儿纯母乳喂养；加强保健等工作，以期从个体出发，保障妇女和儿童的身体和身心健康。

随着生育政策的调整和完善,我国妇幼健康面临着新的挑战。高危孕产妇比例有所增加、宫颈癌和乳腺癌高发态势仍未扭转、妇女儿童健康状况城乡差距、区域差距大等问题一直在威胁着我国的妇幼健康状况。

秦耕司长介绍，社会和政府将尽快完善妇女健康服务体系；加强婚前、孕前、孕产期等特殊时期的定期保健工作；大力普及妇幼健康科学知识，推广婚姻登记、婚前医学检查和生育指导的一站式服务模式等等，这些都是国家接下来在促进妇幼健康工作的主要着力点。