会运动能延迟软骨退变

骨关节炎是一个常见病，占老年病中的一半，已成为社会关注的健康问题。随着人口老龄化，骨性关节炎的患者越来越多；又由于现在工作方式的改变，使许多年轻人也患上了骨关节炎，患病人群的年龄已经有所提前。因此，保护好我们的骨关节，才能使关节炎发病的时间延迟再延迟。

疼痛是骨关节炎常见症状

人体的每一个关节至少有两个相对应的关节面，每个关节面上都覆盖着一层光滑且富有弹性的关节软骨，对关节起到支持和保护的作用，这样才能使人们轻松自如地活动。

人体活动关节中的软骨多属于透明软骨，如大家所熟悉的膝关节、髋关节等；微动关节中的软骨多为纤维软骨，如椎间盘。由于关节要承受一生中运动所致的周而复始的磨损，所以关节软骨很容易随着年龄的增长而发生退变，引起软骨细胞的代谢紊乱，最终导致骨关节炎的发生。此时关节软骨便失去了原有的光泽，变黄、变粗糙，失去弹性，发生软化，甚至出现裂隙、脱落，关节边缘骨质增生，关节疼痛、肿胀、活动受限等症状便尾随而至。在临床上骨性关节炎患者都是有了症状或者发现异常体征才会就诊。

1.关节疼痛及压痛。多为间歇性钝痛，严重时可出现持续性疼痛，甚至出现撕裂样或针刺样疼痛。发病初期疼痛多发生于活动后，负重后较明显，休息时可缓解。随着病程时间延长，休息时甚至夜间也可发生疼痛，天气阴冷或下雨天症状可加重。压痛为骨关节炎常见体征，多数位于关节线上，也可出现关节周围的非特异性压痛。

2.关节僵硬。表现为负重后出现暂时的僵硬，或者从一个姿势变为另一个姿势时活动感到不便，早晨起床或久坐后肿胀较明显。僵硬持续时间短，一般为30分钟内，活动后可缓解。

3.关节肿大。关节肿胀、膨大也是常见的体征，常出现于关节周围，早期呈局限性肿大，逐渐发展为弥漫性肿大；部分因滑膜增厚、骨赘形成或关节积液也会造成关节肿大。

4.骨摩擦感。活动时出现关节摩擦感和关节响声，常见于膝关节炎，是比较后期的症状表现，最终导致软骨破坏，关节面不平。

5.功能障碍或畸形。随着病情进展，受累关节活动范围减少，甚至固定于某一姿势。有时可出现关节活动时的“交锁”现象。重度关节炎可出现因屈曲挛缩、对线不良、半脱位或膨大而引起的关节畸形。

骨关节炎患者如何运动

对于骨性关节炎的患者来说，活动方式是否正确，也决定了关节炎症状是加重还是减轻。无益的活动可让患者雪上加霜，使疼痛肿胀加剧，生活质量更受影响。

有益的运动

游泳：游泳对全身关节基本没有压力，却可以增强心肺功能，使肌肉发达有力，非常适合广大骨关节炎患者。游泳可每天进行，每次游程不要过长，不要过度劳累。但是，游泳对颈椎椎小关节骨关节炎不利，因此这类患者不适合游泳。

散步：对中老年人来说，散步可随时随地进行。步行要达到健身的目的，需要有一定速度（每分钟80~90步为中速，100步以上为快速），路程要有一定距离（每天6000步，体力强的可达1万步）；每天走路1小时左右，一次完成或上下午分次完成；做到自我感觉良好，没有心悸气促，全身温暖舒适或微微有汗。

腿部肌肉力量锻炼：腿部肌肉力量的锻炼，对膝关节炎和髋关节炎患者很有帮助，平时看电视时就可以做。坐在椅子上，腿伸直，脚尖绷直保持10秒，然后脚尖翘起，也保持10秒，使小腿肌肉有紧张感，然后放下腿，放松。这样脚尖交替绷直、翘起、放松，就会锻炼腿部肌肉。每天上下午各做15分钟，看人改善关节的稳定性。

骑车：骑车时身体重量的大部分压在坐垫上，膝关节受力相对较少，同时骑车可以保持关节的活动度，关节周围肌肉的力量得以增强。

无益的运动

爬楼梯：爬楼梯时膝关节承受的压力是人体自重的3倍，膝关节长期承受这样的压力，很容易患膝关节炎。

登山：登山和爬楼梯的原理是一样的，也会对膝关节造成损害。

穿高跟鞋：穿高跟鞋身体重心会前移，也会对膝关节造成较大压力。

久站久坐：都会对身体的某一部位产生固定的压力。所以对于长时间坐在办公桌前工作的人来说，隔段时间就该站起来活动一下；而那些久站不动的工作人员，也要时常走动走动，有机会就要坐一下。

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膝关节炎可以自我判断

骨关节炎可以出现在身体的不同部位，包括手、膝、髋、脊柱和足部等。其中，膝部骨关节炎最常见，早期患者行走时可感觉到疼痛，晚期特别是夜间休息时亦可感觉疼痛。根据诊断标准，患者可以初步判断一下自己是不是膝关节已经被关节炎困扰。

1.近一个月来大多数时间有膝关节疼痛。

2.有骨摩擦音。

3.晨僵<30分钟。

4.年龄>38岁。

5.有骨性膨大。

只要满足第1、2、3、4条，或第1、2、5条，或第1、4、5条，就可能是膝关节炎。

骨关节炎为一种退行性疾病，目前尚无有效的根治方法。总体治疗原则为非药物和药物治疗相结合，两者效果都不好时需考虑手术治疗。治疗应个体化，结合患者自身情况选择合适的治疗方案。

1.非药物治疗。

自我行为疗法：减少不合理的运动，适量适当活动，避免不良姿势，避免长时间跑、跳、蹲，减少或避免爬楼梯；减轻体重，控制饮食；适当锻炼，包括关节功能和肌力的训练，以此来改变肌肉，改变关节囊的僵硬状态，延缓关节的负担。

物理治疗：增加局部血液循环、减轻炎症反应，增加关节的活动范围，包括热疗、水疗、超声波、针灸、按摩、牵引、经皮神经电刺激（TENS）等。

行动支持和改变负重力线：可采用手杖、拐杖、助行器，减少受累关节负重，或采用相应的矫形支具或矫形鞋以平衡各关节面的负荷。

2.药物治疗。

主要分为控制症状的药物和缓解症状的慢作用药物，需要在医生的指导下根据患者不同病情进行治疗。

3.外科治疗。

手术治疗作为阶梯化治疗的最后一层，可分为修复性治疗（关节镜手术、软骨修复手术、力线矫正手术等）和重建治疗（关节置换术）。