第四届中国现代医院管理能力建设与发展大会在京举办

图为原卫生部部长、第十一届全国政协常委、中国妇幼保健协会终身荣誉会长张文康

为深入实施健康中国战略重大战略决策部署，推进深化医改、建立健全现代医院管理制度，7月25-27日，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心在京举办了＂第四届中国现代医院管理能力建设与发展大会”。大会以“不忘初心——新时代 再出发”为主题，以突出服务于深化医改、医疗服务体系建设为重点，就新时代现代医院管理制度建设及能力提升进行了深入的研讨。

原卫生部部长、第十一届全国政协常委、中国妇幼保健协会终身荣誉会长张文康出席大会，国家卫生健康委体制改革司、规划发展与信息化司、医政医管局、基层卫生健康司、药物政策与基本药物制度司等相关司局嘉宾在大会上发表了主题演讲。

张文康表示，要推动现代医院管理能力建设创新发展。新的时代、新的技术为现代医院管理能力建设提供了难得的创新发展机遇，要充分利用现代信息技术手段，优化治疗配置，创新服务模式，充分利用互联网+医学教育和科普服务的模式，提供科学、公益服务平台和信息产品。

中国科学院院士、北京协和医院院长赵玉沛向大会发来贺信并指出，在推进医改，建立健全现代医院管理制度过程中，要坚持初心和使命，扎实工作，砥砺前行，为我国现代医院管理建设贡献更多的力量。

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主任杨爱平在致辞中指出，中国现代医院管理能力建设与发展大会致力于为行业搭建一个思想碰撞、经验交流的学习与管理共享平台，推动逐步形成网络化、数字化、个性化、终身化的现代医院管理能力建设体系。

据了解，来自清华大学长庚医院、西安交通大学第一附属医院、上海申康医院发展中心等全国100多位专家学者，深入交流探讨了医改新形势下现代医院管理制度的建设历程与发展路径。

同时，大会还就医院精细化管理、绩效考核、数字化医院管理、药事管理与药学服务转型、医保支付方式改革、紧密型县域医共体建设等内容，开展了典型案例分享与研讨。大会同期发布了2019年中国现代医院管理典型案例名单，从16个维度评选出全国140多个典型案例并颁发证书，所有入选典型案例将收录为国家卫生健康委能力建设和继续教育中心教学资源库案例，将在全行业推广应用。

大会期间，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心举行了现代医院管理能力建设专家委员会聘任仪式，召开了专家委员会2019年度全体会议，回顾了专家委员会年度工作，并对后期即将开展的工作进行了介绍交流，正式启动了2020年中国现代医院管理典型案例评选工作。