宣武医院启动“立体化”肺癌全程管理新模式

肺癌作为严重危害我国居民健康和生命的恶性肿瘤，发病率和死亡率均居高不下。为响应“健康中国行动”，7月25日，首都医科大学宣武医院携手阿斯利康、百洋医药集团等正式成立肺癌诊疗一体化中心（Integrated Lung Cancer Center，简称iLCC），该中心旨在推动我国肺癌患者从早期筛查到康复治疗的全病程个性化科学管理，从而切实提升我国肺癌的诊疗水平。

北京市医院管理中心主任潘苏彦、首都医科大学副校长王松灵、首都医科大学宣武医院院长赵国光、首都医科大学宣武医院胸外科主任张毅等嘉宾出席了启动会。会上，潘苏彦主任对iLCC的成立给予了高度肯定。她表示：“宣武医院肺癌诊疗一体化中心通过整合多方资源及优势，不仅为肺癌患者建立了多学科、一体化的诊疗平台，也为京内各医院肺癌专家搭建了资源、经验、成果的共享平台，中心的成立开启了肺癌诊疗的新模式。”

“黑科技”助力全程管理，一站即享“立体化”服务体系

肺癌诊疗一体化中心集预防、筛查、诊断、治疗和慢病管理于一体，为医生和患者提供肺癌诊疗整体解决方案，实现疾病全程管理。首都医科大学宣武医院院长赵国光表示：“肺癌是我国发病率很高的疾病，早发现早治疗对提升肺癌的治愈率至关重要。希望肺癌一体化中心落地后，充分发挥我院在肺癌精准诊疗上的特色优势，加强肺癌的早诊早治、多学科协同以及规范化治疗，为患者提供诊前、诊中、诊后的全程管理服务，同时为医院提供定制化、可延展、高效便捷的智能化医疗决策方案。”

肺癌诊疗一体化中心，是一种真正以患者为中心的诊疗模式。在预防和筛查阶段，可通过早癌筛查、易感基因、肺结节定期随访体检等进行筛查，并自由选择线上、线下的健康教育，还有导诊预约就诊，远程咨询等服务；在诊断阶段，有多学科专家会诊为患者提供全面、精准的诊断，并制定整体解决方案，而且还有精准检测中心及人工智能诊断支持；在治疗阶段，通过多学科专家会诊、人工智能第二诊疗意见及伴随诊断等进行治疗决策，为患者提供个性化、精准化的治疗方案；在慢病管理阶段，通过会诊体系帮助医生制定科学的用药方案和后续的随访管理，此外，还有专职管理人员结合患者治疗周期、用药疗程、以及病程发展，开展个体化、规范化、标准化的随访工作。

“随着AI新技术的发展、肿瘤治疗手段的多样化，我们希望对肺癌患者实现早筛早诊早治。肺癌诊疗一化化中心，将在重疾预警、人工智能辅助治疗决策、生物诊断、慢病管理等方面凸显技术优势，为医生和患者提供整体解决方案，帮助医患找到最佳的治疗途径，实现肺癌患者从早期筛查到康复治疗的全病程智能化科学管理。”首都医科大学宣武医院胸外科主任张毅介绍。

防治结合提升肺癌防治水平，打造“首医系统”生态圈未来可期

北京当前正在构建高精尖经济结构，这也是实现高质量发展的重要途径，而围绕高质量发展要求，选取医药健康、人工智能等十个产业作为重点发展的高精尖产业。医药健康产业已成为符合全国科技创新中心目标定位，具备‘高精尖’特征，支撑高质量发展的战略新兴产业。

“近年来，在国家分级诊疗政策以及医联体模式的指导下，肿瘤的诊疗水平，尤其是肺癌的诊疗水平有了显著的提升。而且，随着诊疗技术、创新靶向药及免疫治疗的发展，肺癌患者的生存期和生活质量也有所提高。相信宣武医院肺癌诊疗一体化中心的落成，将能推动北京当地肺癌诊疗的发展进程，推进我国肺癌诊疗事业的进步，助力健康中国的实现。”北京市医院管理中心主任潘苏彦表示。

“宣武医院肺癌诊疗一体化中心作为首医系统乃至全国示范基地，不仅重视治疗，而且采取防治相结合的方式，将肺癌的预防、筛查和早诊也同等重视起来，这对于提高肺癌的防治水平具有重要意义。未来，我们将整合‘首医系统’内多家医院资源，打造肺癌诊疗一体化中心‘生态圈’。”首都医科大学副校长王松灵表示。（高奕楠）