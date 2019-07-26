按照《健康中国行动（2019—2030年）》倡议，人均每日食盐摄入量不高于5克。

家住井湾子街道的居民王女士询问：“平时我们每天吃的盐量大、口味重，一下子减盐适应不了怎么办？”省疾控中心慢病科科长金东辉认为，减盐需要逐步进行，人的口味是可以慢慢改变的，炒菜时少放5%～10%的盐并不影响菜肴口味，还能品尝出食物的天然美味。

金东辉介绍，食盐摄入过多，可导致血压升高，因为过量的盐摄入会使体液或血容量维持在一个偏高的水平。同时，不合理膳食行为会导致肥胖、糖尿病、高血压、脑卒中、冠心病等疾病的发生发展。

一些居民认为减盐会使身体变虚、变乏力，金东辉表示，这是对食盐的认识误区。食盐的主要成分是氯化钠，钠离子是维持血凝容量，调节体内酸碱平衡，传递神经信号和维持正常细胞功能所必需的；氯离子则是构成胃酸的主要物质，对食物吸收、消化起着重要作用。

日常生活中除食盐外，一些调味品如鸡精、味精、生抽等都含有钠元素，能满足人体对于钠元素的需要；面包、饼干、挂面、话梅等，虽尝起来不太咸，但都含有较多的“藏起来”的盐。家庭减盐，不妨使用限盐勺、限盐罐，少用高盐调料品，少吃腌制食品和加工肉制品，食物出锅前再放盐，选用低钠盐，可使用天然香料或佐料代替部分盐。