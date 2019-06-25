肠道菌群可能会“吞掉”药效
大到肿瘤治疗，小到伤风感冒，同一种药对某些人疗效不错，对另一些人却好像不起一点作用。原因可能就在我们的肠胃里。科学家发现，肠胃细菌决定了不同药物作用于人体时产生的反应。
美国耶鲁大学研究团队研究了271种药物碰到人体肠道细菌后发生的化学变化。结果显示，这些药物中，有2/3会被76种肠道细菌中的至少1种代谢分解。接着，研究人员识别分析了健康人体内的大量肠道细菌，发现能驱使肠道细菌代谢药物的基因存在显著的人群差异。这些不同解释了为什么一些患者的肠道菌群能快速地代谢药物，而另一些人的肠道菌群对同类药物的代谢速度很慢或者根本不代谢。
研究报告的主要作者玛丽娅·齐默尔曼·科加迪瓦说：“以前我们曾认为，药物代谢只是由肝脏等器官进行。新研究成果表明，可以利用基因或细菌种类来预测患者肠道代谢某种药物的能力。这也有助医生为个体患者开出最安全、最有效的药物。”下一步，研究团队将致力于探索肠道菌群对膳食营养素等非药化合物的反应调节作用。上述研究报告发表在《自然》期刊上。▲ （韦华明）
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