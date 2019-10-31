老人为调理身体 做肠道水疗造成肠穿孔

随着生活水平的提高，越来越多的市民开始注重身体保健。67岁的杨阿姨在朋友的介绍下，在一家中医馆调理身体时经工作人员推荐做了肠道水疗，结果出事了。水疗后不仅没有效果，肚子还出现不适症状，经医院检查，杨阿姨因水疗引起了肠穿孔。

家住南郊的杨阿姨，近日感觉身体不舒服，经过朋友介绍，前往西安明德门附近一家中医馆就医。为了调理身体，中医馆工作人员给杨女士推荐做肠道水疗，声称可以排除肠道里的宿便和毒素，以达到养颜排毒的效果。然而进行了几分钟后，杨阿姨突然感觉身体不适，肚子又胀又难受，并发生了呕吐，便立即停止了治疗。然而不适感依然没有消除，随后杨阿姨来到西安市中心医院治疗。经检查，杨女士因水疗引起了肠穿孔，医院立即为杨阿姨进行手术。

昨日的采访中，西安市中心医院普二科副主任医师高小鹏表示：“由于杨阿姨穿孔时间比较长，感染比较严重，在手术中血压不太稳定，有感染性休克。”手术中经过局部引流、清创并对肠道进行修补后，杨阿姨已经脱离危险，目前仍在医院治疗。

据了解，所谓的肠道水疗就是将一根细水管伸入肠道，用水冲洗，没有医生指导是很危险的。医生告诉记者，像年龄较大、身体虚弱、有心脑血管疾病的人，还是要慎重一些；肠道有疾病的病人在做此治疗之前，最好还是能到专业医院去看看。据悉，在医院里主要有三种特殊情况下才需要灌肠：一是有些特殊的检查，为了让检查结果更清晰、准确，需要排除干扰；二是需要做手术的病人；三是部分老年人常年便秘，医院可以通过灌肠帮助排便。医生借此提醒广大市民，灌肠是医疗行为，工作人员应该具备一定医疗执照，市民应该谨慎对待，以免危害健康。