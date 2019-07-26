从生命源头护佑国民健康

7月25日，健康中国行动推进委员会办公室召开新闻发布会，对《健康中国行动（2019～2030年）之妇幼健康促进行动》进行解读。

提出五个健康倡议

“经过不懈努力，我国妇女儿童健康水平持续提高，妇幼健康核心指标总体上优于中高收入国家平均水平。同时，也面临许多新形势，服务供给优质资源总量不足，发展不平衡、服务不充分的矛盾依然存在。”国家卫生健康委妇幼健康司司长秦耕说。

面向个人和家庭，妇幼健康促进行动提出了孕育健康新生命、保障母婴安全、科学养育儿童、预防儿童疾病、促进生殖健康5个方面的健康倡议，这也是每一位公民都应该掌握的妇幼健康最基本、最核心的健康知识。

面向社会和政府，妇幼健康促进行动分别提出完善妇幼健康服务体系建设，优化生育全程服务，加强婚育指导、避孕服务和女职工保护，开展孕前保健和产前筛查服务，保障母婴安全，加强新生儿疾病筛查和救治，做实0～6岁儿童健康管理，加强儿童早期发展服务，防治妇女儿童常见病，开展妇幼健康中医药服务10项具体工作措施，进一步明确各有关部门职责，织起促进妇女儿童健康的政策保障网。

“保障妇女儿童健康是个人、家庭、社会和政府的共同责任。”秦耕强调。

加强出生缺陷三级预防

出生缺陷不仅影响儿童的生命健康和生活质量，还直接影响国家人口素质和人力资源的健康存量。出生缺陷病种繁多，目前已知的有8000种～1万种。国家卫生健康委聚焦23种重大出生缺陷病种进行监测显示，除了先天性心脏病外，其他22种出生缺陷疾病发生率均有大幅下降，如神经管缺陷、地中海贫血等。

“但随着生活环境改变、生活方式变化等，出生缺陷防治形势依然严峻。”秦耕指出，要减少出生缺陷，必须将三级预防措施落到实处：一级预防，即通过宣传教育、健康素养提升，使公众养成良好的健康行为。同时推进婚前健康检查，以及孕前优生健康检查、增补叶酸预防神经管缺陷等举措。二级预防即防止缺陷儿的出生，主要是在孕期通过筛查和产前诊断的方法，及早识别胎儿的先天缺陷，及早干预，减少异常胎儿的出生率。三级预防，即通过新生儿疾病筛查，及早发现患儿及早干预，以降低致残率，减轻疾病负担。（下转第2版）（上接第1版）

“适龄婚育、科学备孕是特别重要的。”中国工程院院士、北京大学第三医院院长乔杰提醒公众，22岁～28岁是生育的良好时机，心理、生理上都是非常成熟的，生育健康孩子的机会也更大。女性35岁以上出现异常的概率就会明显增加，除了怀不上、保不住，发生出生缺陷的几率也会增加。另外，要避免环境中的有害因素，包括射线、二手烟等。

为孩子创造阳光起点

“从卫生经济学角度看，儿童早期的投入是生命全周期中人力资本投入产出比最高的，早期的投资回报率达1∶7，因此儿童早期潜能的开发不仅决定了发展潜力，同时也深刻影响国家人力资源的竞争力。”秦耕强调。

秦耕说，结合妇幼健康促进行动中的相关内容，应从以下几方面重点推进儿童早期发展工作：强化儿童养护人作为儿童健康第一责任人的理念。以家庭、社区、托幼机构为重点，加大健康知识的宣传普及力度，提高儿童养护人的健康素养。强化儿童健康管理。扎实做好国家基本公共卫生服务。加强儿童营养改善工作。发挥儿童早期发展示范基地的引领作用。

同时，要探索农村地区儿童早期发展服务模式，推进儿童早期发展服务城乡均等化。据秦耕介绍，在总结前期相关项目经验的基础上，国家卫生健康委组织专家研究制订了《农村儿童早期发展服务规范（试行）》和试点工作方案，接下来计划在全国10个省（市）26个县进行农村儿童早期发展试点工作。

“两癌”检查提标扩面

当下，宫颈癌、乳腺癌仍是严重威胁妇女健康的“两大杀手”。妇幼健康促进行动的行动目标明确提出，到2022年和2030年，农村适龄妇女宫颈癌和乳腺癌筛查覆盖率分别达到80%及以上和90%及以上。

据秦耕介绍，2009年，我国启动实施了系列的妇幼重大公共服务专项，其中之一就是农村妇女“两癌”检查项目。中央和地方共同投入，对农村地区35岁～64岁的适龄妇女进行免费“两癌”检查。目前，宫颈癌检查覆盖全国2118个县，乳腺癌检查覆盖1651个县。10年来，累计进行了宫颈癌检查近1亿人次，乳腺癌检查超过3000万人次，检出宫颈癌及癌前病变17.7万例，乳腺癌及癌前病变1.6万例。

秦耕指出，应进一步加强健康教育，提高女性自我保护意识；建立多元的“两癌”防治体系；以农村为重点，逐步扩大“两癌”检查覆盖面。

国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安表示，面对巨大的筛查量，应研究一些能够提升肿瘤筛查准确性和减轻基层负担的措施，比如开发一些医学人工智能技术，便于更大规模开展“两癌”检查。同时，应倡导预防为先，比如通过接种疫苗预防宫颈癌。