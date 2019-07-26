英国南约克郡心胸中心的研究人员发现，吸烟会增加所有人心脏病发作的风险，其中年轻女性风险更大更严重。

ST段抬高型心肌梗死简称STEMI，是指由主要心脏动脉完全阻塞引起的典型缺血性胸痛，持续超过20分钟、血清心肌坏死标记物浓度升高并有动态演变、心电图具有典型ST段抬高的一类急性心肌梗死。STEMI常被称为严重心脏病发作，先前已有研究发现吸烟与近50%的发病有关。

研究人员历时5.5年，考察了在英国约克郡地区发生的3300多例急性STEMI病例数据。分析结果发现，女性因吸烟发生STEMI的风险明显高于男性。具体来说，该风险的两性差异主要表现在50~64岁的年龄组，但在18~49岁人群中，男女吸烟者患该病的概率最大——吸烟女青年发生STEMI的风险是不吸烟者的13倍以上；男青年该风险是不吸烟者的8.6倍。研究发表在《美国心脏病学会杂志》上。

研究人员分析认为，女性风险更大的一个原因是吸烟会降低女性的雌激素水平，而雌激素能预防动脉狭窄。此外，女性的心脏动脉比男性细，吸烟引起的慢性炎症会使其变得更为狭窄。专家称，无论年龄或性别，一旦戒烟，发生STEMI的风险会在1个月内迅速降低至从不吸烟者的水平。▲ （萧忠彦）