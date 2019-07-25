解读乙肝两对半，教你一眼看出大小三阳

乙型病毒性肝炎（简称为乙肝）是一种常见的传染病，其主要的传染途径是血液、母婴和性接触，可以明确的是，乙肝病毒不会通过消化道感染！也就是说，和乙肝患者拥抱、同桌吃饭等日常接触并不会被传染乙肝。

乙肝五项检查，又称乙肝两对半，是检测血液中乙肝病毒的血清学标志。乙肝两对半都包括哪些指标？大小三阳又该如何区分？7月28日（周日），上海市华山医院感染科主任张文宏教授将在“人民好医生”App进行科普视频访谈，并解答大家关于乙肝的各种困惑！

专家简介

张文宏，主任医师，教授，博士，博士生导师。现任复旦大学附属华山医院感染科主任；肝病中心主任；同时中华医学会感染病学分会常委兼秘书长，细菌真菌学组组长；上海感染病学会主任委员，上海市感染病医师协会会长。

擅长：研究方向主要包括感染性疾病的发病机制以及病原学快速诊断技术的开发。

主要从事感染性疾病的临床与科研。临床工作特长包括病毒性肝炎、结核病、感染性腹泻等各类感染性疾病的诊治以及抗感染药物的合理应用等。

出诊时间：周一下午特需门诊。

病毒性肝炎是由多种肝炎病毒引起的以肝脏病变为主的一种传染病。根据病原体目前共分为五型，分别为甲型病毒性肝炎、乙型病毒性肝炎、丙型病毒性肝炎、丁型病毒性肝炎及戊型病毒性肝炎。

乙型病毒性肝炎的传播途径

乙肝的传染源主要包含乙型肝炎患者及抗原携带者，不论是潜伏期还是急性期，患者的血清传染性都比较强。

因此，输血或不洁注射均是血液传播的重要途径；除血液传播方式外，乙型肝炎的传播途径还包括母婴传播、性接触传播等。感染HBV后，由于受病毒因素、宿主因素、环境因素等影响，会出现不同的结局和临床类型。

其中母婴传播是乙型肝炎的主要传播途径，如果不采取干预措施，乙肝e抗原阳性的慢性HBV感染孕妇所生婴儿，约90%将成为慢性HBV感染者。

和乙肝患者同桌吃饭会被传染吗？

可以明确的是，乙肝病毒不会通过消化道感染！无血液暴露的日常接触、拥抱、亲吻等行为基本不会传染。

如何判断自己是否感染乙肝？

乙肝五项检查，又称乙肝两对半，是检测血液中乙肝病毒的血清学标志。临床上常用这些指标的不同组合来判断感染的现状和转归。

乙肝五项包括乙肝表面抗原（HBsAg）、乙肝表面抗体（抗-HBs）、乙肝e抗原（HBeAg）、乙肝e抗体（抗-HBe）、乙肝核心抗体（抗-HBc）。

各项指标代表什么意义？如何区别大三阳和小三阳？如何预防乙肝传染？记得参与本期直播，与名医大咖在线互动！

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