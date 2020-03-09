阻击新冠肺炎将是持久战 更需预防当先

世卫组织卫生紧急项目执行主任迈克尔·瑞安3月6日在日内瓦表示，尚无证据显示新冠病毒会在夏季自行消失，当前各国应全力抗击新冠肺炎疫情，必须假设新冠病毒在夏天仍具有传播能力。为此，各国必须抓紧行动，而不能指望新冠病毒会像流感病毒一样在夏天自行消失。

现在在热带国家新加坡，截至3月7日，累计确诊138例新冠肺炎。同时，正处于夏季的澳大利亚至3月8日也确诊77例新冠肺炎，而且有3例病人死亡。这说明即便面对炎热的夏天，新冠病毒也毫不退让。

因此，抗击新冠肺炎很有可能进入打持久战的模式。对待这种长期伴随人类的传染病，历史经验告诉人类，需要以预防为先和预防为主才有可能打赢这场持久战。

阻击新冠肺炎，预防是未来更为重要的方式。以预防为主除了要改变人们的生活方式，如不吃野味等，同时要研发疫苗和特效药物，两者并行不悖。研发疫苗是当务之急，也是重要的阻击方式。就像人类应对乙肝，主要就是靠疫苗才有效控制住了乙肝，取得了初步的胜利。

在未来这场以预防为主的战役中，由于病毒的长期存在，它会持续不断地提醒人类要加快速度研发出有效的疫苗。乙肝在中国被控制也为中国和世界控制新冠肺炎提供了相似的路径、经验和可复制的模式。20世纪80年代中国乙肝患病率比较高，1992年全国病毒性肝炎血清流行病学调查结果显示，中国1岁至59岁人群乙肝病毒表面抗原携带者高达9.75%，全国约1.2亿人感染乙肝病毒。

针对乙肝，治疗当然是重要的方式，但最有效的方式是研发疫苗，并靠接种预防，尤其是对于新生儿最为有利。后者如果感染乙肝病毒，未来90%以上将转为慢性乙肝，以及发展为肝硬化、肝癌等。

1986年，美国默沙东公司的第一支基因工程疫苗——重组DNA（rDNA）乙肝疫苗获美国食品与药物管理局批准上市。1989年，默沙东承诺不收取任何专利费或利润，将这一生产技术转让给中国。1993年，中国生产出第一批重组基因工程乙肝疫苗并开始接种。

从1993年开始到2018年的25年间，以每年2000万新生儿计算，中国至少有5亿新生儿接种了乙肝疫苗。1992年以来中国至少有效减少儿童乙肝病毒表面抗原携带者近1900万人。

2012年5月，世卫组织正式承认，中国实现了将5岁以下儿童慢性乙肝病毒感染率降至2%以下的目标，为其他发展中国家树立了典范。

如果新冠肺炎长期伴随人类，就应当研发出疫苗并仿效对待乙肝进行防御，由此才有可能获取抗御新冠肺炎的全面胜利。还有一种可能是，新冠肺炎未来将变得像流感一样，每年都会骚扰人类，因此，也需要靠疫苗接种的手段来控制。