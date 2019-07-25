韩雅玲等113位院士、专家担任第三届国之名医学术委员

由人民日报指导，人民网、健康时报联合主办的第三届国之名医盛典设立国之大医·特别致敬、国之名医·卓越建树、国之名医·优秀风范三个奖项，展示临床工作突出、患者口碑良好、科研贡献显著的医生群体。同时，为激励青年医生成长，本届特设青年新锐荣誉称号。与前两届盛典不同的是，本届榜单实行学术委员推举制。

本届盛典组委会充分研究了国内外各类医生学术活动，设置学术委员会、学术委员会主席团，其成员均由我国疾病诊疗、临床科研领域患者口碑良好的优秀院长、担任我国国家级学会或者分会主要领导职务的资深专家，或者复旦版全国专科综合排行榜排名前十的科室负责人组成。

本届国之名医盛典学术委员会共有韩雅玲院士、宁光院士、陈香美院士、张伯礼院士、卞修武院士等12名院士，以及王建业、魏永祥、倪鑫、刘中民、张力伟等34名院长、副院长，共113位专家组成。

学会委员来自87个三级学科(含部分专病)领域内权威专家。各学术委员按照各自专业领域，遵照组委员参评标准、推选名额，在全国范围内进行初步推选。之后对初选名单所在机构或当地管理机关进行书面意见征询，同时公布社会建议邮箱，广泛征求意见。再由学术委员会联合主席主持召开主席团评审评议会，审订初步名单，决定第三届国之名医榜单。最终大会学术委员会主席团授权第三届国之名医盛典发布榜单，隆重表彰中国医生的杰出代表。

“国之名医盛典”是由人民日报指导，人民网、健康时报主办，人民日报社及其社属媒体共同支持、参与的年度“医生学术活动”。活动以“权威、客观、公正”为原则，以“推举医者榜样，引领尊医舆论，促进人民健康”为主题，旨在通过活动载体，形成促进我国名医成长的政策、机制、舆论、学术、社会环境，激发医生做名医的内生动力与职业尊崇感，为健康中国战略助力。

国之名医盛典在2017年、2018年，已成功举办两届，得到医疗界的广泛支持和积极响应，国家卫健委委领导、委医政医管局、宣传司等领导出席并致辞。（第三届国之名医盛典报道组 杨小明）