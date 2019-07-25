第三届国之名医评审会举行

2019年7月6日，第三届国之名医盛典学术委员会主席团评审会举行，会议对学术委员会推举的候选名单进行了充分审议。历经三个月的紧张工作，经学术委员会主席团评议，来自87个三级学科(含部分专病)的303位优秀医生入选第三届国之名医榜单。

大会联合主席王陇德院士充分认可第三届国之名医榜单推举工作，认为本届推举工作较前两届进行了三点优化。

第三届国之名医学术委员会联合主席王陇德院士

首先，推举机制更加主流。组委会充分研究了国内外学术活动，本届榜单实行学术委员推举制。学术委员会设联合主席3人、主席团成员63人，学术委员会成员113人，其成员均为我国疾病诊疗、临床科研、患者口碑良好的优秀院长以及担任国家级学会或者分会主要领导职务的资深专家，或者复旦版全国专科综合排行前十的科室负责人。

其次，推举范围进一步扩大。本届榜单汇集了87个三级学科(含部分专病)，来自全国相关学科领域的共计300余名优秀医者被推荐入选。

第三，评选流程更加严谨。公示环节采取管理机关与社会评议相结合的方式，主办单位函询候选人所在医院或当地卫健委等相关管理机构，征询意见，并开通社会征询意见邮箱，启动主办单位网络平台进行公示。

主办方代表健康时报总编辑孟宪励向主席团报告了该榜单的评选标准、学术委员会委员的推举过程、组委会的组织管理工作等。

第三届国之名医盛典学术委员会主席团评审会现场

中国科学院院士卞修武、中国工程院院士张伯礼等63名主席团成员(含代表及书面意见)对评选推举情况进行了审议。此外，主席团从奖项的学科分类、榜单设置、评选标准等方面，对下一届国之名医盛典活动提出宝贵建议。最后，主席团审议并通过了303名优秀医者进入第三届国之名医入选名单。

国之名医盛典在2017年、2018年，已成功举办两届，得到医疗界的广泛支持和积极响应，国家卫健委领导、医政医管局、宣传司等领导出席并致辞。

第三届国之名医盛典将于2019年8月9日举行，届时将发布第三届国之名医系列榜单，表彰中国医生的杰出代表。