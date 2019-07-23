把握时代脉搏，紧跟时代步伐，推动互联网医院行业高质量发展

7月20日，中国研究型医院学会互联网医院分会在海南省海口市正式成立，文俭当选首任分会会长，王海涛、卢清君等15人当选副会长，这是全国成立的首家互联网医院分会二级学术组织。中国研究型医院学会何振喜会长出席成立大会并颁发证书。

党中央、国务院高度重视卫生健康事业，相关部委对“互联网+医疗健康”推进力度不断加大，特别是2018年，国家卫健委等部门印发了《互联网诊疗管理办法（试行）》、《互联网医院管理办法（试行）》、《远程医疗服务管理规范（试行）》等三个政策文件，第一次从国家法规层面明确了互联网医院的地位，明确了互联网诊疗和远程医疗的内涵外延，对规范行业发展具有里程碑意义。

近年来，互联网医院如雨后春笋迅速增长，进入上升发展的“井喷期”，在服务改善群众看病就医、满足多样化差异化医疗需求、推动分级诊疗和双向转诊等医改政策落地、改善医务人员待遇等方面，做了大量卓有成效的工作。进入新时代，互联网医院建设刚刚起步，迫切需要行业学术组织在规范运行、转型升级、资源整合、优势互补、改善服务等方面深入研究，整体推动。为此，成立互联网医院分会是应时之举，恰逢其实。

中国研究型医院学会互联网医院分会的成立，由原陆军总医院文俭院长牵头组织，与北京协和医学院继续教育学院王海涛院长、中日友好医院国家卫生健康委远程医疗管理与培训中心卢清君主任共同发起成立，汇聚了国内著名院士、大型三甲医院院长，互联网医院、远程医疗、医药电子商务企业负责人，以及医疗管理、临床医学、信息技术、医院法务、医疗保险等领域的专家学者。第一届理事会由212名理事组成，聘请王辰院士、张钹院士为名誉会长，傅征、饶克勤、周军、张抒扬、陈翔等5人为顾问。大会选举会长1名、副会长15名、常务理事72名、理事124名，具有广泛的代表性和影响力。分会同时履行中国研究型医院学会互联网医疗工作部职能，学会各专业委员会一名常委兼任分会常务理事，协调开展相关标准制定、技术推广、培训考核等工作。

中国研究型医院学会名誉会长秦银河同志对互联网医院分会的成立，提出了具体要求：要遵循和把握好“高、新、全”三个要义。“高”，就是高标准发展、高质量建设、高层次推动；“新”，就是充分体现创新性，健全完善互联网医疗政策、理念、标准、模式和运行机制；“全”，就是覆盖全行业，体现全方位，实现全维度，针对互联网医院行业热点、难点和痛点寻求突破性发展。

在互联网医院分会成立大会暨第一届理事会会议上，文俭会长阐述了分会的职能任务和发展愿景。作为行业学术组织，将把工作重心放在加强学术技术建设上，把最新的医疗模式、技术和设备投放运用于互联网医院及相关领域，提高整体技术水平。突出行业发展导向，紧扣医疗技术这个核心问题，既“踩油门”，引领和促进行业发展；也“踩制动”，确保医疗质量和医疗安全；围绕法律、伦理、医疗、护理、管理、政策、技术、审计、纪检等重点领域和关键环节，从宏观与微观的多个层面提供学术咨询，就相关政策制度调整完善提出意见建议。

互联网医院分会的发展愿景是：首先，让从事互联网诊疗医务工作者愿看病、敢看病、会看病、看好病，让广大患者对互联网医疗更加信任、值得托付，维护医患双方切身得益和合法权益；其次，引领和帮助互联网医院及相关行业确立更加清晰的发展定位，在坚持公益性的前提下，找到符合市场运行规律的盈利模式与发展路径；再次，打破互联网医院单一问诊咨询、复诊转诊的局面，力争通过整合利用互联网优质医疗资源，发挥行业学术组织功能，使互联网医院成为我国医疗保障体系中不可或缺的重要组成部分，成为老百姓维系身心健康和生命安全的重要载体乃至首选平台，成为医务工作者价值重塑、发挥才能、回馈社会的重要舞台。

文俭会长同时披露，互联网医院分会成立后，近期将重点筹划开展四项工作：一是通过深入调研，摸清互联网医院及相关行业底数，找准痛点，理清思路，提供咨询建议，及时向国家有关部门提出政策建议，适时发布中国互联网医院行业白皮书。二是深化学术交流，每年举办一场全国性、高水准的互联网医院学术大会，以及若干场次的专题论坛和研讨交流活动，培育打造在全国具有很高知名度和影响力的学术品牌。三是完善制度规范，组织相关医院领导、临床专家、医疗电商企业负责人细化完善互联网医院建设制度措施，集中打造一批高质量互联网医院与重点专科，探索基于互联网的诊疗方案和临床路径，提高患者信赖感与依存度，确保医疗质量和医疗安全。四是严格行业自律，拟制《中国互联网医院行业自律公约》，宣扬恪守医德、热忱服务、精益求精的先进典型，倡导培育新风正气，树立和维护良好形象。

成立大会之后，举行了“互联网医院创新发展论坛”。中日友好医院国家卫健委远程医疗管理与培训中心卢清君主任介绍了5G时代互联网医院创新趋势，清华大学人工智能研究院网络行为研究所杨斌副所长作了互联网医疗创新应用思考的演讲，解放军总医院输血科汪德清主任以“AI技术在输血治疗中的应用”为题作了报告，京东集团、九洲医药也从不同角度阐释了对医药电商与互联网医院发展的思考。与会领导和嘉宾还就“互联网医院发展的机遇与挑战”，展开了精彩的圆桌对话。

来自全国各省区市的220多位互联网医院相关从业人员及医疗机构的代表，参加了此次互联网医院分会成立及论坛活动。（文：郝瑞生、木汉、蒋乃珺、侯小强，照片：互联网医院分会提供）