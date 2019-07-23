2019年“7.28世界肝炎日”主题活动甘肃启动

7月12日，“扶贫攻坚 健康同行——肝炎健康促进与防治项目” 2019年“7.28世界肝炎日”主题活动启动仪式暨甘肃省世界肝炎日活动在甘肃省临夏回族自治州举行。

此次活动由中国健康促进基金会、甘肃省卫生健康委员会、甘肃省临夏回族自治州人民政府联合主办，甘肃省临夏回族自治州卫生健康委员会、临夏市人民政府联合承办，GSK提供公益支持。启动仪式由甘肃省卫生健康委员会王晓明副主任主持，临夏回族自治州王方太副州长、中国健康促进基金会王文中理事长、世界卫生组织（WHO）官员陈仲丹博士、专家组贾继东教授、中国疾控中心李新华书记、国家卫生健康委员会疾病预防控制局常继乐局长出席并致辞。国家卫生健康委员会疾病预防控制局、中国健康促进基金会、甘肃省卫健委、甘肃省疾控中心、临夏州各级卫生主管部门、基层医院、技术骨干代表及全国肝炎领域权威专家和临夏州近千名群众共同出席了此次活动。

《扶贫攻坚 健康同行—肝炎健康促进与防治项目》启动于2018年7月，在国家卫健委疾控局的直接指导下，由中国健康促进基金会组织开展。该项目计划用三年的时间，通过权威专家深入西部基层开展健康促进与技术支持，提高西部地区的肝炎防治技术水平和公众健康意识。

左八：国家卫生健康委员会疾病预防控制局 常继乐局长，右八：中国健康促进基金会 王文中理事长，左七：中国疾病预防控制中心 李新华书记，左六：临夏回族自治州 王方太副州长，左五：世界卫生组织驻华代表处官员 陈仲丹博士， 右七：甘肃省卫生健康委员会 王晓明副主任，右五：北京友谊医院 贾继东教授

国家卫生健康委员会疾病预防控制局常继乐局长出席活动开幕式并发表讲话：“肝炎是危害人类健康的重要卫生问题，尽管我国肝炎防治工作取得了显著成绩，传播风险依然存在，2017我国印发《中国病毒性肝炎防治规划》，明确了到2020年的工作目标，提出了各项防护措施：一是要扎实做好儿童肝炎疫苗接种；二是要做好肝炎治疗和药物的保障供应；三是要加强危险因素的综合防控，全面落实母婴阻隔措施；四是要进一步动员社会，广泛宣传肝炎可防可治的信息。提高全民健康素养，减少对肝炎的恐惧和对患者的歧视，形成良好的社会舆论氛围，为健康中国作出新的、更大的贡献。”

中国健康促进基金会王文中理事长致辞中指出，配合国家卫生健康委员会肝炎防控工作部署，开展“7.28世界肝炎日”主题宣传活动是“扶贫攻坚 健康同行－－肝炎健康促进与防治项目”重要的内容之一。王理事长接受人民健康采访时表示，不同地区在医疗卫生方面发展存在差距，“越是不发达、贫困的地区，越要加强对肝炎的防控措施和治疗”，中国健康促进基金会将在各级卫健委和疾控部门的指导帮助下，继续发挥自身优势，整合社会资源，推动健康促进事业发展，提高全民健康素质服务，实现“健康中国2020战略规划”。

中国健康促进基金会 王文中理事长

世界卫生组织陈仲丹博士在发言中提道：“健康中国2030的清晰愿景，使我们看到了中国在抗击病毒性肝炎方面做出了最高承诺。我们知道，在预防、发现、治疗慢性乙肝方面的投资非常值得，所带来的健康、经济和社会效益是巨大的。在实现健康中国2030的征途中，中国有办法并且能够把这些效益带给本国民众。我们期待中国在肝炎治疗和消除方面继续发挥领导作用。”

首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心主任贾继东教授致辞表示：“近年来，我国肝炎防控工作取得了巨大成就。乙型肝炎增量已经变得很小，但仍面临巨大的存量。”接受采访时贾教授表示：“现在治疗乙肝的药物价格及可及性的问题基本解决了，医保政策也正在不断地完善。我们希望通过今天这样的宣传教育活动项目，能够起到示范和推动的作用，提供经验作为借鉴。”

北京友谊医院 贾继东教授

作为肝炎防治与健康促进项目的支持方，葛兰素史克（GSK）中国副总裁王新光先生介绍，GSK在乙肝防治领域深耕数年，致力于中国乃至全球的病毒性肝炎防控，通过各种手段降低乙肝疾病整体负担，并持续支持乙肝防治的基层医生培训。“我相信通过创新、投资和团队合作的方式，GSK中国将中国卫生健康委员会、中国健康促进基金会、和世界卫生组织一起，共同支持中国政府‘健康中国2030’的战略目标，为中国患者尚未被满足的医疗需求提供创新、便捷的解决方案”，王新光补充道。

今年的“7.28世界肝炎日”主题活动以“积极预防，主动检测，规范治疗，全面遏制肝炎危害”为主题，启动仪式涵盖了肝炎防治技术培训、疾病科普和义诊咨询等活动。在肝炎防治技术培训中，全国知名专家为临夏的基层医务人员讲解肝炎预防等内容，并与甘肃省内临床专家、疾控专家共同在临夏红园广场提供肝病防治义诊咨询服务，开展包括乙肝表面抗原免费检测等惠民服务。除此之外，活动还包括“为了没有乙肝的未来”等肝炎防治知识展示和一系列公众教育、疾病科普项目。

据统计，“扶贫攻坚 健康同行——肝炎健康促进与防治项目”已组织肝病防治权威专家深入新疆、西藏、云南、贵州、广西、陕西等地，开展了15场次的下基层活动，为2000余名基层患者和群众提供义诊咨询服务，有近千名基层医生接受了乙肝防治的临床技术指导。通过在北京、上海、广州、成都开设的肝炎防治骨干培训基地，100余名来自西部地区基层技术骨干接受了3个月的免费进修学习。

（王政）