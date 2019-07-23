治疗干眼的民间偏方靠谱吗

电脑看多了，时不时地要去给眼睛桑拿一下。最不可思议的是，医生用小镊子夹一下眼睑，会流出细如小米粒的黄黄东西，其实那就是油脂。就是它惹的祸，导致眼睛“干渴”。

当名医与干眼纠缠上时，他们怎么办的？晋秀明坦然表示，作为医生，有时也会困扰，却也庆幸自己能亲自感受各种各样的治疗方案，“在与患者沟通的时候，能具有同理心，给患者一份最优的治疗方法，就连安慰起患者来，也更加让人安心。”

晋主任简单介绍，干眼患者自我感觉差异很大，有的轻症通过滴专门的眼药水、注意用眼卫生等就可以缓解，但有些必须到医院接受一系列的治疗才能有所好转。

现在治疗干眼症的手段多种多样，但不同的治疗，针对的病因不同，也是挺复杂的，除了不同的眼药水，还有眼部喷雾、睑板腺热敷按摩、强脉冲、螨虫诊疗、Lipflow等等。“不同的方式对应着具体的病症，对症下药是关键。患者也需要在明白病因后，配合医生治疗改变陋习，才能最终达到快速恢复和根除的目的。”

“食物可以护眼明目”？

答：大多是因为里面含有了一些有益元素，像是维生素A、维生素C、花青素、胡萝卜素等等，但在我们目前的生活条件下，其实大多数人并不会特别缺乏这些营养元素。所以当遇到干眼一类的病症时，专门为了补充营养元素去吃这些食物，并不一定能很有效缓解症状。

“多喝水可以缓解干眼症状”？

答：其实不如买一台加湿器或者使用眼部喷雾来的有效，因为只要不是过于干渴的状态下，水分并不能补到眼睛。

“冰敷可以治疗干眼”？

答：多是因为有些干眼症状刚好是由于眼睛充血等引起的，冰敷可以减轻充血，起到消肿的作用，眼睛会迅速感觉舒适；但如果是用眼过度导致的眼疲劳，则需要进行热敷按摩来促进泪液分泌和油脂排出，从而进行治疗。所以冰敷可以缓解部分干眼症状，但根除还是要到医院进行专业诊治。