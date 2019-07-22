染上诺如就像肠道流感

受访专家：首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病诊疗中心主任医师 蒋荣猛

北京市朝阳区政府发布最新消息称，7月12日晚，朝阳区部分小区居民出现腹泻，截至7月14日20时，49人到医院就诊，105人自述有症状未就诊，52件标本检测出诺如病毒。为此，卫生监督部门已提取水样进行检测，并对全部供水管网进行排查。

位于豆各庄青青社区的一位居民告诉《生命时报》记者，该小区多个居民楼都有居民出现呕吐、腹泻等症状。小区西南方有处化粪池，东北处有个水塔，不知腹泻问题是否和水质污染有关。

首都医科大学附属北京地坛医院感染性疾病诊疗中心主任医师蒋荣猛说，诺如病毒是一种分布广泛的肠道腹泻病毒，是除轮状病毒外最主要的致腹泻病原，成年人和儿童都可能中招。它的特点是发病急、感染性强、致病性弱，又被称为“肠道流感”。诺如病毒任何季节都可感染，症状一般较轻，约90%的患者可能有恶心、呕吐、腹泻等症状，每天腹泻3~5次居多，两三天即可转好，严重者会有发热症状。其常见传播途径包括带病毒的粪便、不洁净食物和水、空气飞沫等，易在学校、社区等人群集中的地方发生。

感染诺如病毒后，主要是对症处理。第一，注意补水，严重者要及时口服补液盐或输液，也可少量喝淡盐糖水或米汤；第二，避免高烧，如果发烧可先物理降温，少量多次喝水，如果体温高于38.5摄氏度超过两小时，应口服退烧药；第三，清淡饮食，减少肉、蛋等高蛋白食物，以及易导致腹胀食物的摄入，如牛奶、豆浆等。

预防诺如病毒的关键是注意个人清洁卫生，如严格洗手、家庭餐具等定期消毒、开窗通风等。护理诺如病毒感染者时，应戴口罩和手套，并按照北京市疾病预防控制中心给出的建议，进行必要消毒：处理粘有呕吐物的衣物须用含氯消毒液，比如有效氯含量为5%~6%的消毒液，配制时应取1份消毒液，加入5份水，混匀；马桶内的粪便也应用含氯消毒液浸泡消毒30分钟后冲走。（记者 李珍玉）