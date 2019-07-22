高血压患者，运动四原则

高血压是目前威胁人类健康的常见病、多发病。大量研究证实，适量运动可明显降低高血压患者的血压，很多临界高血压及1、2级高血压患者，甚至可通过控制盐摄入量和运动疗法达到满意的效果。那么，高血压患者该如何运动呢？美国“健康日”网站给出四个原则。

控制频率。高血压患者应该坚持每天进行有氧锻炼，每周做两次力量训练，每次间隔2~3天，以便肌肉得到休息和恢复。

强度适中。建议从中等强度开始，心率小于“170-年龄”为适中运动量。例如，60岁老年人运动后的心率不超过110次/分钟（170-60=110）。运动后虽然会引起血压轻微升高，但长期坚持后可通过作用于大脑皮质及皮质下的运动中枢，降低交感缩血管神经的兴奋性，使肌肉中的毛细血管扩张，还能改善情绪，从而降低血压。

保证时间。每天至少进行30分钟有氧运动，如果身体条件允许，可增至60分钟。若患者工作或生活过于繁忙，可以分解为3段、每段10分钟的锻炼。力量训练应尽量锻炼到全身所有重要的肌肉群，最好每次做2~3组动作，每组10~12次。

容易坚持。高血压病人应以小量和中等量有氧运动及容易坚持为原则，像散步、骑自行车、慢跑和游泳都是不错的选择。力量训练可以选择器械、拉伸弹力带、俯卧撑和引体向上等。

有心脏病的人应根据个人耐受情况而定，以无不适为原则。感到不适，特别是血压、心率不稳定等，应立即停止运动。▲（王海洋）