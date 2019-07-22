50岁后的性爱可以更好

女人过了50岁，变得更加成熟优雅，但伴随着更年期的到来，女性在享受性爱时常会遭遇三个影响性生活的问题：阴道干涩、性欲低下和身体不自信。对此，美国多位妇科专家支招，帮助女性清除障碍，享受性生活。

坚持性爱是最佳办法。这是更年期的典型症状之一。美国纽约妇科医生艾丽莎·德韦克博士说：“女性一旦停止排卵，体内的雌激素水平会直线下降，因为卵巢会很少或停止分泌雌激素。”而雌激素恰是令阴道组织保持润滑、保证性爱顺利进行的重要物质。如果不加以应对，阴道干涩问题会愈演愈烈。

坚持性爱，这是对抗阴道干涩的最佳办法。耶鲁大学医学院妇产科和生殖科学临床教授玛丽·简-明金博士说，雌激素降低会令骨盆底血液循环放缓，而性爱可刺激这一部位的血液循环，从而激活私处细胞，增加阴道润滑。坚持规律性爱，也能起到熟能生巧的效果。如果性爱时感到疼痛，可以尝试使用非处方用品，如润滑剂、增湿剂，还可以找医生开阴道用雌激素处方药，比如乳霜或栓剂。

改变套路多样刺激。尽管有的女性会因为体内睾酮水平增高而性欲增强，但更多女性因为缺乏性欲而烦恼。而且，阴道干涩导致的性爱不适，可能会加重这一问题。要解决这个问题，最重要的一点是改变性爱套路，增强新鲜感，比如旅行、约会、改变体位等，会给一成不变的性生活增加新的刺激，焕发生机。

多健身、调饮食，保持自信。女性上了50岁，身材可能变形走样，从而影响个人形象。另外，年龄增长也可能导致自己在伴侣眼中的性魅力不如从前。针对这个问题，最重要的是树立一个观念——女人可以越老越成熟、美丽和优雅。知识、智慧和经历的积累可以令女人达到年轻人无法企及的成熟魅力。这恰恰是女人的自信之源。

女性还要养成健身习惯，坚持合理膳食。对身材和体重有所把控，一样可以身材匀称苗条，气质出众，而且，年龄令你在床上的经验更加丰富，只要打开思路，接纳新事物，性爱如初甚至拥有更好性生活，都是可能的。▲