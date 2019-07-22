7月18日，中国医学基金会糖尿病学术研讨会暨中国医学基金会糖尿病专业委员会成立大会在京召开，与会专家就如何提高我国糖尿病治疗水平等相关话题进行了探讨。

会上，中华医学会糖尿病学分会主任委员朱大龙教授进行了“糖尿病治疗的现在与未来”的主题演讲，他指出，从糖尿病的流行病学的调查来看，糖尿病病人的知晓率、治疗率以及达标率，都是相当较低。未来，在呼吁大众预防超重、肥胖，以及加强糖尿病病人的防控方面将会重点发力，此外，也要加强基层医生防控糖尿病的能力。

北京协和医院内分泌科肖新华教授进行了“特殊糖代谢异常疾病的诊断和个体化治疗”的演讲。首都医科大学附属北京同仁医院内分泌科主任杨金奎教授进行了“肾素血管紧张素旁路对胰岛功能与能量代谢的调节”的演讲。

此外，与会专家围绕“如何加强中国糖尿病的防治”进行了讨论。专家均表示，糖尿病的防治大致分为三级：一级要识别和预防高危人群转变成糖尿病；二级是要管控好糖尿病患者预防发生并发症；三级是帮助出现并发症的患者通过多学科的诊治，尽可能地延缓和管理好并发症。

会上，中国医学基金会秘书长李效兰介绍中国医学基金会并宣读中国医学基金会糖尿病专业委员会成立批示。