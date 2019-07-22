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98个母婴安全优质服务机构获表扬

甘贝贝

2019年07月22日08:36 来源：健康报网

国家卫生健康委近日印发《关于2018年度母婴安全行动计划实施情况的函》，指出国家卫生健康委自2018年起在全国启动实施的母婴安全行动计划中，各地涌现出一大批工作业绩突出的医疗机构，在落实母婴安全五项制度、提升医疗救治服务能力、促进服务质量持续改进、开展便民优质服务等方面发挥了很好的示范作用，现对其中表现突出的北京妇产医院、复旦大学附属妇产科医院、甘肃省妇幼保健院等98个医疗机构予以表扬。

据介绍，2019年5月～6月，国家卫生健康委在全面了解各省份落实情况的基础上，对部分省份行动计划实施情况进行了专题调研，并对推荐的母婴安全优质服务单位进行了现场抽查。结果显示，相关医疗机构严格落实《妊娠风险评估与管理工作规范》要求，扎实开展孕产妇妊娠风险筛查和评估，对孕产妇进行分级评估和分类管理；危急重症救治显著加强，对妊娠风险分级为“橙色”“红色”“紫色”的孕产妇实行高危孕产妇专案管理，努力做到“发现一例、登记一例、报告一例、管理一例、救治一例”，并建立了多学科危重孕产妇和新生儿急救小组；普遍按照要求成立该机构的医疗质量管理部门，产科、儿科成立了科室医疗质量管理工作小组，指定专人负责日常质量安全管理工作；普遍开展了产科专业技能培训和快速反应团队急救演练，不断提升快速反应和处置能力；便民优质服务深入开展。

国家卫生健康委要求，地方各级卫生健康行政部门要以行动计划为抓手，推动地方政府、卫生健康行政部门和医疗机构更加重视母婴安全保障工作，着力解决影响产科、儿科发展的重点、难点问题。要充分发挥国家级母婴安全优质服务单位的作用，总结提炼一批行之有效的工作方法和模式，做好经验宣传和推广。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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