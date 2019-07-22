乙肝妈妈最想了解的五个问题

医学指导：张秋臻 孟安勤 湖北省鄂州市中心医院主任医师

我国乙型肝炎流行情况比较严重，每年还有上百万的新生儿进入这个行列，他们大多源于母婴传播。

母婴传播是指患有乙肝或体内携带乙肝病毒的孕妇，在怀孕期间或分娩过程中将乙肝病毒传播给胎儿或新生儿，也叫垂直传播，是乙肝病毒最重要、最具威胁性的传播方式。

所以，在妇产科专家门诊，经常有乙肝孕妇前来咨询结婚、生育、喂奶、父婴传播、性生活等问题。这些感染了乙肝病毒的母亲、准母亲共同关心和迫切需要解决的问题有哪些呢？

1.乙肝病毒携带者能结婚吗？

Q:我在去年检查身体时，发现是乙肝病毒携带者，不知近期能否结婚？

A:乙肝患者结婚要考虑两方面，一是怎样避免将肝炎病毒传给配偶，二是在怎样的身体状况下结婚较好。

恋爱期间就应督促对方到医院查一查乙肝病毒的标志物。如果抗-HBs阳性，说明对乙肝病毒已经有了抵抗力，不会感染乙肝病毒；要是HBsAg为阳性，说明对方也是感染者；乙肝病毒标志物均为阴性的话，表明对方既未感染过又无抵抗力，不宜立即结婚，可通过注射乙肝疫苗产生抵抗力，避免感染。

有些患者想通过治疗使HBsAg或HBeAg转阴后才结婚，目前没有药物对乙肝能够药到病除，所以此想法是不现实的。

急性肝炎或慢性肝炎活动期的患者均不宜立即结婚。急性肝炎病程较短，可以在治愈半年后结婚。慢性肝炎患者应在病情稳定、肝功能完全正常1年后结婚为好。仅有乙肝病毒标志物如HBeAg等阳性而肝功能正常的病毒携带者，何时结婚都可以，但仍应注意防止过度劳累诱发肝炎。

2.乙肝病毒感染者能生育吗？

Q:我是一名乙肝患者，结婚已经2年了，现在非常希望能增添一个小宝宝，但是家人怕传染给孩子，我该怎么办？

A:只要肝功能正常，肝脏没有炎症活动，也没有临床症状，不管是携带者或是患者都可以怀孕。

如果病情正处在活动期，身体感觉不适，肝功能异常，就不适合怀孕。如果已发展到肝硬化，最好不要怀孕，失代偿肝硬化绝对不宜怀孕。

孕妇携带乙肝病毒，是否会传染给婴儿或新生儿，首先取决于孕妇携带乙肝病毒的复制程度和母体的基因缺陷情况。如果孕妇为乙肝“大三阳”，乙肝病毒脱氧核糖核酸（DNA）也为阳性，新生儿感染的几率可高达90%左右；如果孕妇为乙肝“小三阳”，乙肝病毒DNA也为阴性，新生儿感染几率只有30%左右，这也是为什么有乙肝家族聚集性倾向的家庭中，有的人得乙肝有的人不得乙肝的原因。

乙肝母婴传播主要有三种途径：一是产程传播，分娩过程感染的可能性最大，也最为常见。二是宫内传播，胎儿在母体内时，病毒通过胎盘进入胎儿体内，这种方式引起的感染约为5% 。三是分娩后婴儿与母亲密切接触，也可造成乙肝病毒的传播。

因此，阻断传播是防治乙肝的关键。新生儿出生后，先在大腿前外侧肌肉处注射一支高效价免疫球蛋白，半月后，再按0、6、1（即出生后12小时内、1个月、6个月）方案注射乙肝疫苗，可以使95%以上的新生儿免受上一代的垂直传播，获得一个健康的孩子。另外，在新生儿出生满2个月和7个月时，还要抽血查“两对半”和乙肝病毒DNA，了解宝宝接种免疫是否成功。

3.乙肝产妇能给孩子喂奶吗？

Q:我患有乙肝，即将临盆，能给孩子喂母乳吗？会不会传染给孩子？我能亲自照顾孩子吗？

A:过去主张小儿在7个月后体内产生了足够的抗－HBs再喂母乳，此时已错过哺乳最佳时期。近年来，有关专家研究表明：只要进行联合免疫多重阻断后，携带乙肝病毒的产妇可以为婴儿喂母乳。亦有研究认为，在新生儿出生24小时内，打了第一针疫苗就可以。只要母亲乳头不破裂出血，母乳喂养是可以的，但喂奶之前母亲应用肥皂和流动水洗净双手，以减少接触传播的几率。

至于能否母婴同室，如母亲处在乙肝的急性期或慢性急性发作期，是不能与新生儿同住一室的，但在恢复期或乙肝病毒携带的产妇一般可以。

4.乙肝病毒会父婴传播吗？

Q:男友在最近体检中发现乙肝“大三阳”，他说他的病是父亲传播的。听说乙肝病毒也可父婴传播，这是真的吗？如何阻断传播？

A:乙肝患者的精子中带有乙肝病毒，通过授精，就可以发生子代细胞感染。预防父婴传播主要是给女方注射乙肝疫苗，使其体内产生抗体，这时男方精子携带乙肝病毒进入女方体内，因为抗体保护，不会产生带有乙肝病毒的受精卵，也就避免了父婴传播。需要指出的是，女方未孕前就应注射乙肝疫苗，完成注射后，应检查血液是否产生了抗体，如没有仍需注射，直到抗体出现。

5.乙肝病毒携带者性生活传染吗？

Q:3年前，我得过乙型肝炎。近来抽血化验，发现乙型肝炎表面抗原HBsAg还是阳性。我害怕通过性接触传染给丈夫，不知该怎么办。

A:我国传染病专家做过调查，夫妻生活很少导致对方得乙肝，但乙肝垂直传播给下一代的几率却很高。

为什么配偶的乙肝发病率却很低呢？这是因为成人具备健全的免疫系统，当乙肝病毒进入人体后，机体的免疫系统立即动员起来，识别并清除乙肝病毒。1个月的婴儿感染乙肝病毒80%以上都会转变为慢性乙肝病毒携带者留下祸根，但成人感染乙肝病毒，只有6%左右会出现慢性化，一般机体免疫系统都会主动清除病毒，不留祸根，同时表面抗体呈阳性。

我国乙肝通过父母垂直传播的占70%以上，欧美却很少垂直传播，非洲、美洲性传播的机会显著增高，达40%以上。因此，我国根治、根除乙肝的基点必须放在切断垂直传播上，普遍接种乙肝疫苗意义十分重大。

为健康加餐

参麦怀杞团鱼汤

材料：西洋参10克，麦冬、怀山药、枸杞子各15克，红枣6枚，生姜3片，甲鱼1只（约1250克），水发海参250克。

做法：先将甲鱼宰杀，清洗干净，斩大块，放进沸水中稍焯，捞出冲洗干净血沫；水发海参洗净，切大块；红枣劈开，去核。然后，连同洗净的其他食材一齐置于炖盅内，加入清水2500毫升、白酒少许，隔水炖2小时，精盐调味，即可。

功效：此汤汤性平和，不燥不腻，有良好的补脾益肺、滋补肝肾、补益精血、宁心安神等作用，适宜于一般人群服食（孕妇、儿童不宜），尤宜于劳心劳力的男士服食。也可用于五脏虚弱、气血津精不足所致诸症的辅助治疗。

by 广州中医药大学第一附属医院内科 蓝森麟教授