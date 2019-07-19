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低血压是否与失眠有关

赵宏伟

2019年07月19日10:38 来源：人民网-生命时报

辽宁读者宋先生问：我今年70岁，有冠心病、高血脂、动脉硬化多年了。6年前因为睡不好开始用安眠药，后来就出现了低血压，经常都不到90/60毫米汞柱，最近总觉得头晕、无力。请问我低血压是什么原因，是否跟安眠药有关？该怎么治疗？

辽宁省人民医院心内科副主任赵宏伟解答：大部分的镇静安眠类药物并没有明显的降压作用。一般这类药物都是晚上服用，第二天药效基本消失，不太会影响日间的血压，但还是建议您尽量减少对安眠药物的依赖。您近来血压较低可能有以下3个原因：1.严重的动脉粥样硬化：动脉硬化就是动脉的弹性变差，不能反映真实血压情况。部分患者甚至存在肢体动脉的硬化闭塞，导致这一肢体血压值特别低，甚至测不出。建议同时测量双侧上肢的血压，以数值高者为参考。2.冠心病：对于部分冠心病患者，尤其是较大面积心梗者，心脏功能下降，导致血压偏低。3.天气炎热：夏季天热，一方面排汗较多，导致血容量下降；另一方面血管会扩张，加强散热，其结果就是血压下降。其他引起血压下降的原因还有进食差、服用扩血管药物、应用利尿剂等。

建议您加强休息、注意饮食、规范用药、保持良好心态、控制血脂、改善动脉硬化、积极治疗原发病。如症状严重请尽快就诊，让医生明确您是否存在真正的低血压，并给予适当指导。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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