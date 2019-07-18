“胃痛”并不都是胃病

最近几天，刘老师总感觉胃部不适、腹胀、恶心想吐，有时候还有钝痛及灼热感，自认为是胃病犯了，自行服了好多胃药也不见好。去医院检查后，医生说是心肌缺血，让她服用复方丹参滴丸。两个星期后，刘老师的症状果真减轻了。

其实刘老师得的是冠心病，而胃部不适是一种不太典型的心绞痛发作表现。典型的心绞痛表现为突发性的胸骨后疼痛，可向左上肢放射，常为压迫性、缩窄性、紧握性的钝性疼痛，发作严重时多伴有出冷汗和呼吸困难，尤其遇到劳累、用力排便、快速上楼、抬重物、暴饮暴食、精神高度紧张、受寒遇冷、做噩梦等加重心脏负担的情况时更为严重，经休息，含服硝酸甘油、复方丹参滴丸后可迅速缓解。但有些中老年人的心绞痛并不典型，心绞痛发作时疼痛部位不在胸前区，而表现为颈项痛、咽喉痛、牙痛、肩胛痛、指尖痛、腹痛、胃痛等，同样可以造成可怕的后果，即心肌梗死或猝死。由于不典型心绞痛症状隐匿，更应引起警惕。

现代生活节奏越来越快，胃病成了常发病，很多人认为胃部疼痛就是胃病所致。殊不知，除了胃及十二指肠外，胆囊、胰腺、肝左叶、胆总管以及心脏等器官因为都紧贴或邻近心窝部，这些脏器出现病变同样都可引起“胃痛”，如果不加以鉴别，都当作胃病治疗，就会贻误病情。其中有不少是可危及生命的严重疾病，一旦失去抢救时机，其后果可想而知。归纳起来，主要有以下几种疾病。

●胆石症 由于胆石的刺激，胆囊及胆管都可出现不同程度的炎症。多有心窝部或右季肋下的不规则隐痛及不适感，有时还可出现上腹部饱胀、嗳气症状。这些症状都酷似“胃病”。同时，患者的病情常会因饮食不当或进食油腻食物而加重，因此许多胆石症患者都长期认为自己有胃病。

●胰腺疾病 急性胰腺炎初期也表现为中上腹疼痛，持续性加剧，伴有恶心呕吐，有些患者疼痛放射到腰背部。症状此时很像胃痛，但疼痛持续时间较长，并且有阵发性加剧趋势。对这样的患者，要认真查体和检查。如急查血常规，血、尿淀粉酶，肝胆胰腺B超，腹部CT，尽早排除胰腺炎。腹痛或上腹饱胀不适亦是胰腺癌的首发症状，对因腹痛、黄疸、上腹部不适、消化不适、消瘦、恶心、呕吐、腹泻或突发糖尿病等原因就诊的患者，应考虑到胰腺癌的可能。

●肝胆系统肿瘤 肝胆系统恶性肿瘤，如肝癌(尤以左叶肝癌多见)、胆囊癌及胆总管癌等，都可表现为“胃痛”，并出现上腹部饱胀、乏力、纳差、黄疸等症状或体征，极易被误诊为胃病而失去早期诊断和治疗机会。

●急性阑尾炎 典型的急性阑尾炎初期有中上腹或脐周疼痛，数小时后腹痛转移并固定于右下腹。早期阶段为一种内脏神经反射性疼痛，故中上腹和脐周疼痛范围较弥散，常不能确切定位。当炎症波及浆膜层和壁腹膜时，疼痛即固定于右下腹，原中上腹或脐周痛即减轻或消失。因此，无典型的转移性右下腹疼痛史并不能除外急性阑尾炎。单纯性阑尾炎常呈阵发性或持续性胀痛和钝痛，持续性剧痛往往提示为化脓性或坏疽性阑尾炎。持续剧痛波及中下腹或两侧下腹，常为阑尾坏疽穿孔的征象。有时阑尾坏疽穿孔，腹痛反而有所缓解，但这种疼痛缓解的现象是暂时的，且其他伴随的症状和体征并未改善，甚至有所加剧。

●胆道蛔虫症 腹痛常为突然发作的剑突下钻顶样剧烈绞痛，患者面色苍白、坐卧不宁、大汗淋漓、弯腰捧腹、哭喊不止、十分痛苦，腹部绞痛时可向右肩背部放散，但也可突然缓解。腹痛多为阵发性、间歇发作，持续时间长短不一，疼痛过后，可如常人，也可精神萎靡。这种症状是胆道蛔虫病的特点，有助于诊断。

●颈胃综合征 当颈椎发生骨质增生时，增生的骨刺、退化的椎间盘以及变得狭窄的椎间隙，对颈部分布极其丰富的交感神经会产生不良刺激。这些强烈的劣性刺激信号，通过进入颅内的交感神经网络，传入下丘脑自主神经中枢，再沿着交感神经或副交感神经向下传到内脏的血管，并使胃出现两种不同的症状：当交感神经兴奋时，胃肠分泌和蠕动受到抑制，出现口干舌燥，不思饮食，腹胀不适，打嗝嗳气，上腹隐痛甚至恶心、呕吐等一系列症状；副交感神经兴奋性增高时，就会出现食欲增强、灼热烧心、反酸嗳气，饥饿时疼痛、进食后缓解等类似溃疡病的症状。

●心肌梗死 老年人心梗时不一定都会有心前区绞痛，可仅诉“胃痛”或心窝部不适，并伴有恶心、呕吐。有些患者会强烈要求做胃镜检查，如果不加鉴别，盲目按胃病处理，很容易导致诊断延误甚至发生意外。

●心理障碍 精神压力、负性情绪对消化系统功能有不良影响。几乎人人都有过这方面的体验，如情绪不佳时，出现食欲下降、恶心、呕吐、腹胀等症状或不适，是很常见的事。这种负性情绪如果不能及时消除，日久便易导致消化性溃疡。因而在临床上，多数有心理障碍的患者，最终都会有胃痛等消化系统问题。

可见，临床上许多“胃痛”的患者不一定都是胃病，应该仔细询问病史，并结合全面的理化检查，才能发现病变的症结所在，针对性处理。