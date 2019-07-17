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2019年度“全国改善医疗服务创新型院长”推荐表

2019年07月17日16:16 来源：人民网-人民健康网

医院名称

 

医院等级

 

推荐院长

 

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年度改善医疗服务重点工作（根据实际选择）

请根据医院实际情况，在相应选项内打“”。可多选。

□1、科学建立预约诊疗制度                 □2、充分发挥远程医疗作用

□3、着力推广现代医学模式                 □4、不断丰富日间服务内涵

?5、持续加强急诊急救服务                 □6、提高医疗服务连续性

□7、加强智慧医院建设                     ?8、提高护理服务质量

□9、提高人文服务水平                     □10、增加公共卫生服务供给

医院在改善医疗服务创新介绍（1000字以内）

 

医院提高患者满意度方面的措施与成效（2000字内）

 

医院意见

 

 

                                 领导签字： 

 

                                  医院盖章：

 

                              日期：

备注
  1. 推选说明及推荐表可登录人民网“进一步改善医疗服务行动计划（2018—2020年）专题”下载。
  2. 推荐材料请于2019年8月30日前电子版发送至：ciai@people.cn，wuqunhu@people.cn。

 

(责编：李轶群、杨迪)


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