夏天养生 祛瘀也是重头戏

提起夏天的养生原则，很多人首先想到的就是祛湿。的确，夏季多雨，气候闷热潮湿，按照中医“天人相应”的理论，夏季是体内湿邪较重的季节。《黄帝内经》中说：“中央生湿，湿生土，土生甘，甘生脾。”中医传统理论认为，脾胃对应五行中的“土”，是喜燥而恶湿的，所以湿邪过重会影响脾胃的运化功能。此外，夏季酷暑难耐，许多人贪食生冷，也易损伤脾胃，导致食欲不好、身体疲乏、口粘等症状。

可是，为什么有些人通过清暑祛湿等方法，健康状态得到了改善，而有的却仍然毛病不断，身体不适？这主要是因为每个人的体质不同，每个人所患疾病不同导致的。中医养生，不仅要因时而异，更要因人而异。比如说，血瘀体质的人、久病的人，夏天在祛湿的同时，还要注意祛瘀通络。

改善血瘀有助祛湿

中医认为，气血津液的正常运行是维持人体正常生命活动和健康的基本要素，它们既相互关联，又相互影响。有血瘀的人由于气血呈瘀滞状态，经脉不通，津液的运行输布过程也较正常人缓慢，更容易形成病理产物——湿气。夏天湿气重，加重了经脉郁滞;暑热还可煎灼津血成瘀。因此，原有血瘀的患者在夏天病情有可能加重。水湿津液的运化与经脉的畅通和脏腑功能强弱都有关系。对有血瘀病症的人来说，血瘀改善使气血运行更通畅，也有利于祛湿。

暑湿天气的特点是气温高、湿度高、气压低，心脑血管疾病患者的胸闷症状常会加重。防治和护理方面，除防暑祛湿外，不要忘记活血通络以改善血供。暑热煎熬血液，血脉可凝结成瘀。

夏季还好发泌尿系感染、前列腺炎等，表现为小便不畅、尿频、尿急、尿痛、尿黄等。中医古代医家治疗这类疾病就常利湿和化瘀合用，如古代名方蒲灰散、滑石白鱼散等。唐代《千金要方》中记载，蒲黄、滑石两味中药组方(蒲灰散)，可治疗“小便不利，茎中疼痛，小腹急痛”，类似于现在的急性前列腺炎等疾病的湿热夹瘀证。其中，蒲黄凉血化瘀消肿，滑石善于利湿清热。此外，桂枝茯苓丸也有利湿化瘀的作用，方中药物如茯苓、桂枝都有利尿祛湿效果，而赤芍、桃仁有活血化瘀的作用，适合多种湿浊挟血瘀的妇科病症。

观舌头辨血瘀程度

血瘀也是分程度的，不同程度的血瘀对人体的危害是不一样的。如轻度血瘀会影响面色，中重度血瘀会导致一些疾病，如心脑血管疾病、结节和肿瘤性疾病等。

很多指标都可以帮助我们判断血瘀的程度，对普通人而言，最直观的方法就是看舌头。如何通过舌头辨别血瘀程度呢？

第一步，看舌头的颜色。这里可以借助水果的颜色来辨认。轻度血瘀的舌头一般是像西瓜一样的暗红色，中度血瘀的舌头像红心火龙果的暗紫色，重度血瘀的舌头就是像猪肝一样的青紫色了。第二步，看舌上是否有瘀点或瘀斑。一般只有瘀点的是轻度血瘀，只在舌边可以看到瘀斑的是中度血瘀，可以看到大块瘀斑的是重度血瘀。第三，看舌下络脉。轻度血瘀时，舌下络脉长度不超过舌下肉阜至舌尖的3/5，宽度不超过棉签粗细;中度血瘀时，舌下络脉长度不超过舌下肉阜至舌尖的4/5，宽度变粗。重度血瘀时，舌下络脉长度超过舌下肉阜至舌尖的4/5，比正常宽1/2以上，变粗、变长、分叉、迂曲。我们在判断血瘀程度的时候，符合上述三个指标中的一个即可，不需要全都符合。

用药分寸怎么拿捏

若想对症下药，还需要充分了解活血化瘀中药的药性。否则，很可能出现病轻药重或者病重药轻的情况，对健康很不利。

一般来说，轻度血瘀要和血养血，中度血瘀要活血通络，而重度血瘀则要破血祛瘀。大部分人都知道中药三七是可以活血祛瘀的，经常会自己打粉服用，但其实三七更适合中度血瘀的人群，功效偏于活血，相似程度的药物还有丹参、红花、桃仁等。在药膳中常被用到的当归，则兼具活血与和血功效，既可以用于中度血瘀，也可以用于轻度血瘀。改善轻度血瘀，宜选荷叶、玫瑰花、山楂等，这些中药都可以在家用沸水冲泡代茶饮，缓解血瘀症状。对于重度血瘀，适合用虫类药，如水蛭、地龙等来破血祛瘀，但由于药性峻猛，建议在医生指导下服用。

妙用小方化湿祛瘀

花根茶：藏红花5~10根、鲜芦根25克及冰糖适量，泡水代茶饮，适合中度血瘀的人。该茶的功效是活血利湿，有利于血瘀体质的人夏天祛湿保健。

山楂荷叶茶：山楂干15克、干荷叶10克及冰糖适量，泡水喝，可以健脾降脂，降压减肥，预防高血压、动脉硬化等。脾胃弱的人可以加两枚红枣，最好煎煮后，于饭后服。

玫瑰薄荷茶：玫瑰花5~6朵，薄荷叶适量，泡水代茶饮，可以改善面部痤疮、胸闷不舒、心情抑郁、乏力困倦等症状。

当归煮鸡蛋：当归15克，鸡蛋2个，煮熟后，连水和鸡蛋同吃，可和血调经。

此外，长期循经络拔罐能促进血管新生，改善血瘀体质。同时按摩或艾灸足三里(健脾益气)、血海(活血化瘀)、膻中(气会之穴)、膈俞(血会之穴)、太冲和合谷(开四关)等穴位，也对祛湿化瘀有帮助。