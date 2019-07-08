心脑血管患者可喝丹参山楂茶

心脑血管疾病常见于50岁以上中老年人。推荐患者常喝丹参山楂茶，有活血化瘀的功效，对心脑血管的血流量有改善作用。取丹参10克、山楂15克，小火煎煮15分钟左右，每天服用2~3次。

丹参具有祛瘀止痛、活血通经、清心除烦等功效，“亦补亦泻，一味丹参，功通四物汤”。丹参广泛应用于心脑血管病的治疗，具有良好的活血化瘀作用，活血而不伤正，毒副作用少。研究表明，丹参有改善心脏功能、扩张血管的作用，能够增强心肌的收缩力，使血流增加，防治动脉硬化。丹参还有预防老年痴呆的作用，能够提高记忆力，防止脑部功能的衰退；还能提高睡眠质量，预防、缓解失眠症状。

山楂味酸甘，性温，归脾、胃、肝经，具有消食化积、活血化瘀的功效，常用于缓解食滞不化及产后瘀阻腹痛。近年来，临床常以生山楂用于高血压、冠状动脉粥样硬化性心脏病及高脂血症的治疗。研究表明，山楂含维生素C、维生素B2、胡萝卜素及多种有机酸，口服能增加胃中消化酶的分泌，并增强酶的活性，促进消化。山楂有缓慢而持久的降压作用，其降压原理以扩张外周血管为主，临床用山楂治疗高血压疗效达90%以上。山楂对心血管系统的治疗作用还包括强心、抗心绞痛作用，可增加心肌收缩力，增加心排血量、减慢心律及扩张冠状动脉血管，增加冠状动脉流量，降低心肌耗氧量。山楂同时具有抗心律失常和保护视网膜等多种功效。山楂药食两用，非常安全，无明显毒副作用，是一味惠而不费的活血化瘀良药。

丹参、山楂合用，能活血化瘀，而且均有健胃作用，很多老年心血管疾病患者同时患有胃病，而过量饮食也是诱发心脑血管疾病的重要因素。本方具有活血和消食的双重功效，防治心脑血管疾病效果较佳。▲