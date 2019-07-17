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月经延后，试试乌药汤

杨璞

2019年07月17日10:34 来源：人民网-生命时报

江苏读者廖女士咨询：今年3月份开始，我的月经总是延迟，量比较少，有时候会头晕。亲戚介绍了一个方子，据说可以治疗气郁型的月经延后等病症。具体是：用香附6克、乌药10克、当归3克、木香1.5克，水煎服，每日一剂，一日两次。请问这个方子有用吗，使用时需要注意什么？

南京市中西医结合医院中医妇科副主任中医师王俊兰解答：您说的这个方剂基本符合“乌药汤”的组方及用量，出自明代医家武之望编著的《济阴纲目》，主要有行气止痛的作用。临床上，本方一般用于治疗气郁所致的月经不调等症状，主要表现为月经周期错后、量少、色暗红、夹血块、小腹胀痛，伴精神抑郁、经前胸胁乳房胀痛。方中，乌药行气止痛、温肾散寒；香附疏肝解郁、理气宽中、调经止痛；当归补血活血、调经止痛、润肠通便；木香行气止痛、健脾消食。

月经延迟不一定是血虚的原因，也可能与肾虚、气郁等有关。正值生育年龄的女性，如果长期处于压力之下，就会使脑下垂体的功能受到抑制，导致卵巢不再排卵及分泌雌激素，从而引起月经延期。同样，长期心情压抑或情绪不佳，也可导致月经延迟。因此，月经延迟患者要先明确病因，在中医师的辨证下明确证型，对证治疗，还要注意调养情绪。上述方剂建议在医师指导下对证服用。▲

(责编：李轶群、杨迪)


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