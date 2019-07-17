女人要学些性爱小技巧

高质量的性生活不仅能让伴侣身心愉悦，更能保持婚姻爱情的忠贞。美国婚恋专家肖恩·詹姆森推荐给女性5个床上小技巧，让男人难以抗拒。

1.提升吻技。一起探索新的亲吻方式，无疑是男人梦寐以求的。口气清新、嘴唇湿润，再加上不断变化的亲吻位置，男人会被你的宠爱惊艳到，从而回馈给你更热烈的爱。

2.改进姿势。如果你已经意识到了床上开心很重要，那首先要记住的一点是，没有什么比“例行公事”更能扼杀性生活了。大多数伴侣在房事上只使用2~6种不同的姿势。但为了提升新鲜感，需要彼此一起学习一些新姿势，如洗衣机姿势，即女性坐在或倚靠在洗衣机或桌子上，身体向右倾斜，男性保持站姿，这种姿势会给彼此很强的视觉和触觉体验。

3.床上俏皮话。说情话会给性爱加温，但要注意尺度，因为不同的人对露骨的语言有不同的看法和偏好。总体上，只要你是发自内心地表达开心和兴奋，对方就会很开心。

4.探索他的幻想。男人内心都有关于性的幻想，但大部分女人并不知道。第一步是找出他的性幻想和癖好是什么，要注意客观地聆听，这样他才能敞开心扉；第二步就是一起尝试，量力而行，让他满足幻想，男人会因此充满感激。

5.赞美对方的表现。让男人在床上对你欲罢不能的最重要一点是态度。在性生活中，你是像交作业一样应付了事，还是对即将发生的事充满热情，愿意尝试刺激的新事物？对性生活抱有积极态度，常常鼓励伴侣，赞扬他的表现，是夫妻性福的最大秘诀。