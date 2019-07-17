提升基层医疗水平 打通医疗建设“最后一公里”

随着我国医疗卫生体制改革的深化，分级诊疗制度的不断推进，乡镇医疗机构承接着农村大量人口接诊任务，当前优质医疗资源主要分布在一二三线城市，对于农村人口来说就医需要投入更大的人力和时间成本，乡镇卫生院能力建设也亟待加强。

为响应“十三五”卫生健康及深化医改《“十三五”卫生与健康规划》和《“十三五”期间深化医药卫生体制改革规划》政策，以人民健康为中心，提升乡镇卫生院诊疗水平，国家卫生健康委医院管理研究所在国家卫生健康委医政医管局指导下，辉瑞普强支持下，四年来持续开展了“县在起航”——县级公立医院医院管理及临床重点专科能力建设项目，至今已培训县医院院长2600人，专科骨干医生3400人，远程培训近万名。

国家卫生健康委医院管理研究所医院评审评价研究部主任陈晓红表示，“医共体”模式在国家卫生健康委号召下逐渐建立，但通过“县在起航”的实际经验表明，目前在医疗建设上，仍有从县到乡镇的“最后一公里”尚未打通。今年5月印发的《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》（以下称“《通知》”）为“县在起航”项目注入了新的活力，医院管理研究所在此背景下，开展了“乡镇卫生院短期交流学习项目”即“最后一公里项目”。

据了解，本次项目作为“县在起航”的重要子项目，汇聚了国内县域内专家力量，通过支持部分乡镇卫生院医生到县级医院进行短期学习交流，为乡镇卫生院医生提供学习、交流、分享的平台，提高乡医实际操作与医疗技术水平，切实帮助“医共体”建设。2019年6月18日—28日，该项目首批培训在黑龙江省、吉林省、辽宁省、河南省、江苏省、山东省、山西省等7个省份的24家培训基地顺利开展，覆盖当地300余名乡镇卫生院骨干医生。

建立紧密型医共体 攻克基层医疗水平提升之难

根据《通知》要求，今后要在县域组建医疗共同体，逐步实现区域内医疗资源共享，进一步提升基层服务能力。作为乡镇居民健康的第一道“安全岗”，提升乡镇卫生院的医疗服务能力迫在眉睫。

陈晓红表示，在推进医疗技术服务能力下沉，带动县域医院力争实现“大病不出县、小病不出村”的过程中，发现来自乡、镇等基层地区的患者由于距离、费用等因素，仍然不能享受到良好的就医条件，村民就医“最后一公里”仍然存在诸多瓶颈，其中最主要的问题，就是基层医疗水平有待提高。

“通过‘最后一公里’项目，将乡镇地区医生进行系统且针对性的培训，进而再延伸至村级卫生院，能够打通基层医务人员从理论到实践的最后一公里，不断完善和推进紧密型县域医疗卫生共同体的建设。”陈晓红说。

陈晓红介绍，目前而言，基层医疗机构普遍都会面临管理和技术两大问题。为解决这些问题，未来将会围绕提升基层医院管理水平和技术水平两方面深入工作，力争落实《通知》所要求的“在2020年底县域就诊率能够达到90%，县域内基层就诊率达到65%，基层医疗卫生机构所开展的技术和项目得到不断增加”。此外，还应继续发挥县级医院的“龙头”作用，通过培训的方式让县级医院掌握更加科学的管理方法，以便成为牵动基层医共体紧密联系和建设的带头人。

加强上下级医院交流 减少基层患者辗转就医之难

黑龙江省泰来县人民医院院长崔彦湛表示，针对此次项目，每家医院都会依据自身实际情况，对培训工作进行更进一步地划分，“我们目前承担了12个乡镇院的医共体建设，通过把优质医疗送至乡镇，以及坐诊、巡诊、查房等方式，提升当地医疗服务水平。”

此外，在促进学科建设方面, 崔彦湛表示，在医院整体规划的过程当中，医院也抽调了神经内科、心内科、消化内科、内分泌科等多个重点专科科主任和高级职称专家，深入基层为当地学员做现场培训，学员可通过互动、提问等方式进行交流，对存有疑问的问题专家也会进一步解答。

黑龙江省泰来县和平镇宏升卫生院院长高思新作为第一批接受本次项目培训的基层医生，对本次活动深有感触：“过去，乡镇卫生院由于医疗卫生条件差等原因，流失了很多患者。很多患者都会辗转上级医院进行治疗，既增加了治疗负担，也对乡镇卫生院的发展也多有不利。”他介绍说，通过上级医院专家对乡镇卫医院的对口帮扶工作，能够在提升医务人员医疗能力的同时，为其学习和交流提供了广泛的平台，在这个平台上使乡镇卫医院医务人员的业务水平有了较大的提高。

提高对常见病处理能力 破解防治体系建设之难

基本医疗保障也是脱贫攻坚工作中的重要任务。今年6月，国务院扶贫开发领导小组印发了《关于解决“两不愁三保障”突出问题的指导意见》，指出“有的乡村医疗服务能力薄弱，贫困人口常见病、慢性病得不到及时治疗。”乡镇卫生工作仍然任重道远。

崔彦湛以建设心血管防治体系为例，介绍了基层医疗机构未来工作的努力方向，“心血管疾病现已成为危害人类健康的头号杀手，乡镇卫生院作为第一时间接触当地患者的医疗机构，应不断提升院前急救等各项技能培训，增强诊断能力和水平。对于县级医院而言，我们也有责任和义务帮助基层医院打通急诊急救绿色通道的各个环节，延长抢救最佳时机，让患者获得最大生存几率。”

崔彦湛说，“作为县级医院，我们十分愿意与乡镇卫生院进行密切的互动与交流，让其在提升专业技术水平的同时，真正能够学有所用，培养对常见病和多发病的处理和诊治能力。”

据了解，此次“最后一公里”项目计划选择部分乡镇卫生院作为首批试点，在县城内龙头医院设立100个短期交流培训中心，每个培训中心接受人员为10名，共培训乡镇卫医院内科临床医生1000名。

谈及对项目的期待，崔彦湛说，在实际培训过程中，未来还应该加强基层医疗机构对常见病、多发病及突发情况的应急处理能力；此外，还应提升互联网医院的建设水平，通过远程诊疗等方式，实时、在线完成帮扶工作，使疾病也能够得到及时诊疗，让百姓不必来回往返上级医院，既节省了治疗费用，也方便了百姓看病，达到医改的初衷解决百姓看病难的问题。