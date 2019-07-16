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“心健康”公益行动计划深泽县启动

2019年07月16日14:35 来源：人民网-人民健康网

7月11日，“心健康”公益行动计划暨胸痛中心建设启动会在河北省石家庄市深泽县正式启动。

会议出席嘉宾有河北医科大学第二医院心血管内科主任医师傅向华、深泽县卫健局局长贾卫东等，来自各乡镇卫生院院长、全县村医负责人等200多位卫生同道同时参与了本次会议。

会上，深泽县卫健局局长贾卫东提出，广大医护人员要珍惜本次培训会的宝贵机会，进一步熟悉掌握急性心肌梗死的救治能力，并以此次活动为契机，充分发挥救死扶伤的人道主义精神，凝聚力量，团结协作，使胸痛中心工作再创辉煌。

深泽县医院院长王深荣表示，胸痛中心救治是一个团队协作过程，是上下联动、资源共享的过程，每个环节都很关键，号召县、乡、村医疗工作者紧密协作、共同提升，携手共建县域健康家园。

会上，9家乡镇卫生院院长被授予“深泽县急性心肌梗死救治项目——基层区域救治网络合作单位”。

会议现场还举行了公益大使授牌仪式，河北医科大学第二医院心血管内科主任医师傅向华为深泽县医院院长王深荣授牌。

会上，傅向华教授对STEMI溶栓的合理用药指南（第二版）进行了详细解读，并分享了急性心肌梗死患者紧急溶栓治疗的经验和做法。多名专家随后依次进行了精彩的分享。

(责编：李轶群、杨迪)


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